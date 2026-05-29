عبور 24 سفينة من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية

أعلن التلفزيون الإيراني عبور 24 سفينة من مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري.

وكانت وكالة تسنيم قالت عن الجيش الإيراني إن أصوات انفجارات مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة أنباء مهر: القوات المسلحة الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز.

وأضافت: السفن المخالفة كانت تعتزم عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

وقال التلفزيون الإيراني: أصوات الانفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية.