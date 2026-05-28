الحرس الثوري: طهران تسيطر وتدير مضيق هرمز وأي تعطيل سيقابل برد حاسم

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عبور 26 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكداً استمرار الرقابة المشددة على حركة الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.

وأوضح الحرس الثوري أن القوات البحرية الإيرانية أوقفت، مساء الأربعاء، سفينتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، مشيراً إلى أن سبب التوقيف يعود إلى مرورهما دون الحصول على التصاريح والتنسيقات المطلوبة مسبقاً.

وأكدت إيران أن الحصول على تصريح رسمي والتنسيق مع القوات البحرية يُعد شرطاً إلزامياً لعبور مضيق هرمز، مشددة على أنها تسيطر على إدارة وتأمين حركة الملاحة داخل المضيق.

وأضاف الحرس الثوري أن أي محاولات لتعطيل الملاحة أو تجاوز الإجراءات المنظمة لحركة السفن في المضيق ستُواجه بـ"رد حاسم".

وفي سياق متصل، أدرجت الولايات المتحدة "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، التي أنشأتها إيران مؤخراً لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز، ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية.