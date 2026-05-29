محافظ الغربية يتابع رفع 1100 طن مخلفات وإزالة 17 بؤرة قمامة خلال عيد الأضحى

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال حملات النظافة المكبرة ورفع تراكمات المخلفات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي أسفرت عن رفع 1100 طن من القمامة والمخلفات، والتعامل مع 17 بؤرة لتجمعات القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منها 13 بؤرة تم رفعها بالكامل و4 بؤر جارٍ استكمال العمل بها.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت مدينة المحلة الكبرى تنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع التراكمات، أسفرت وحدها عن رفع 600 طن من المخلفات، في إطار تكثيف الجهود لتحسين مستوى النظافة العامة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة خلال فترة العيد.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على مدار اليوم من خلال فرق النظافة والمعدات والسيارات، لضمان رفع المخلفات أولًا بأول ومنع تراكمها، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة ومظهر حضاري يليق بأهالي المحافظة والزائرين خلال عيد الأضحى المبارك.

رفع كفاءة الخدمات

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتابع بشكل ميداني ومستمر مستوى النظافة بكافة الشوارع والميادين، مع استمرار الحملات المكثفة بجميع المراكز والمدن، تنفيذًا لخطة المحافظة لتحسين البيئة والارتقاء بمنظومة النظافة العامة.