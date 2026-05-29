قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري انتهي.. الأهلي الأقوي هجوميا والزمالك الأوفر حظا دفاعيا
مقارنة تفصيلية بالأرقام بين نظام الثانوية العامة والبكالوريا .. خبير تربوي يشرح
70 أضحية للأسر الأكثر احتياجًا في الغربية.. والمحافظ: التكافل المجتمعي أهم مظاهر العيد
أحلى من المطاعم.. طريقة عمل العكاوي بأسهل الخطوات
الشروط والأوراق المطلوبة.. كيفية حجز شقة في الإسكان الاجتماعي
«لا يوجد عزاء آخر».. أحمد حلمي بعد وداع والدته بمقابر العائلة في بنها
بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن
حلم العالم يبدأ.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في كأس العالم 2026
من مزارع شبعا.. زامير : الضرر التراكمي اللاحق بحزب الله بالغ وغير مسبوق
البيت تفحم ..ماس كهربائي يحول فرحة العيد إلى مأساة لأسرة بسيطة بالعياط
اشتباك وصراخ بعد دخول رجال عربة السيدات بمترو القاهرة| فيديو
عبور 24 سفينة من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مقارنة تفصيلية بالأرقام بين نظام الثانوية العامة والبكالوريا .. خبير تربوي يشرح

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي
ياسمين بدوي

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، مقارنة مباشرة بالأرقام بين نظام الثانوية العامة والبكالوريا ، وذلك للرد على جميع التساؤلات المثارة في هذا الشأن

حيث أعلن الدكتور تامر شوقي ما يلي :

  •  شهادة الثانوية العامة تكون في عام واحد، بينما البكالوريا تمتد لعامين.
  •  عدد الشعب في الثانوية العامة ٣ شعب، بينما في البكالوريا ٤ مسارات.
  •  عدد المواد الأساسية في الثانوية العامة ٥ مواد، بالإضافة إلى ٣ مواد خارج المجموع(التربية الدينية، التربية الوطنية، اللغة الأجنبية الثانية) ، بينما في البكالوريا ٦ مواد أساسية، ومادة واحدة فقط خارج المجموع(التربية الدينية).
  • درجة النجاح في أي مادة ٥٠%، عدا التربية الدينية ٧٠% في كلا النظامين
  •  عدد المواد العامة المشتركة في جميع الشعب هو مادتان في الثانوية العامة (اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى)، بينما في البكالوريا ٣ مواد (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ الوطني).

  •  عدد المواد التخصصية في كل شعبة في الثانوية العامة هو ٣ مواد من أصل ٥، وفي البكالوريا أيضا ٣ مواد ولكن من أصل ٦.
  • نسبة المواد العامة من إجمالي المواد:

-الثانوية العامة: ٢ من ٥ = ٤٠ % من المواد الأساسية.

-البكالوريا: ٣ من ٦ = ٥٠ % من المواد.

  •  نسبة المواد التخصصية من إجمالي المواد:

-الثانوية العامة: ٣ من ٥ = ٦٠ %.

-البكالوريا: ٣ من ٦ = ٥٠ %.

  •  المجموع الكلي في الثانوية العامة ٣٢٠ درجة، بينما في البكالوريا ٦٠٠ درجة.
  •  نسبة درجات المواد العامة من المجموع الكلي في الثانوية العامة 43.75%، بينما في البكالوريا 50%.
  •  نسبة درجات المواد التخصصية من المجموع الكلي في الثانوية العامة 56.25%، بينما في البكالوريا 50%.
  •  عدد فرص دخول امتحان أي مادة في الثانوية العامة فرصة واحدة فقط، بينما في البكالوريا ٤ فرص.
  • الفرص المتاحة للالتحاق بالجامعات في ضوء الملتحقين بكلا النظامبن في صالح طلاب البكالوريا

وقال الدكتور تامر شوقي : في ضوء هذه الفروق، يبقى السؤال الأهم: أي النظامين سيكون أكثر فائدة للطالب في الواقع؟ لا شك أن الإشكالية الأهم التي تواجه نظام البكالوريا هو كونه نظاما جديدا رغم ما يحمله من مميزات تفوق الثانوية العامة التي طالما اشتكى منها الطلاب لسنوات ممتدة.

الثانوية العامة نظام الثانوية العامة البكالوريا شهادة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

ترشيحاتنا

«بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من ذ.بح الأضاحي ويبدأ توزيع لحوم الصكوك على المستحقين

في ثالث أيام العيد.. بيت الزكاة والصدقات ينتهي من ذبـ ح الأضاحي ويبدأ توزيع لحوم الصكوك

الشيخ عبدالمحسن القاسم

إمام المسجد النبوي: العبادة لا تنقطع بانتهاء الحج أو غيره من المواسم

وزير الأوقاف يشيد بجهود الأئمة والعاملين بالوزارة خلال عيد الأضحى

الأزهري يشيد بجهود الأئمة والعاملين بالأوقاف خلال عيد الأضحى

بالصور

محافظ الشرقية يشيد بدور الجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الشرقية.. نحر 749 أضحية بالمجان في المجازر الحكومية المعتمدة

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صحة الشرقية: تكثيف الرقابة على المجازر وحمامات السباحة ومصادر المياه

لحوم
لحوم
لحوم

منى زكي وابنتها لي لي في جنازة والدة أحمد حلمي

منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد