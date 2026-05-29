مقارنة تفصيلية بالأرقام بين نظام الثانوية العامة والبكالوريا .. خبير تربوي يشرح

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، مقارنة مباشرة بالأرقام بين نظام الثانوية العامة والبكالوريا ، وذلك للرد على جميع التساؤلات المثارة في هذا الشأن

حيث أعلن الدكتور تامر شوقي ما يلي :

شهادة الثانوية العامة تكون في عام واحد، بينما البكالوريا تمتد لعامين.

عدد الشعب في الثانوية العامة ٣ شعب، بينما في البكالوريا ٤ مسارات.

عدد المواد الأساسية في الثانوية العامة ٥ مواد، بالإضافة إلى ٣ مواد خارج المجموع(التربية الدينية، التربية الوطنية، اللغة الأجنبية الثانية) ، بينما في البكالوريا ٦ مواد أساسية، ومادة واحدة فقط خارج المجموع(التربية الدينية).

درجة النجاح في أي مادة ٥٠%، عدا التربية الدينية ٧٠% في كلا النظامين

عدد المواد العامة المشتركة في جميع الشعب هو مادتان في الثانوية العامة (اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى)، بينما في البكالوريا ٣ مواد (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ الوطني).

عدد المواد التخصصية في كل شعبة في الثانوية العامة هو ٣ مواد من أصل ٥، وفي البكالوريا أيضا ٣ مواد ولكن من أصل ٦.

نسبة المواد العامة من إجمالي المواد:

-الثانوية العامة: ٢ من ٥ = ٤٠ % من المواد الأساسية.

-البكالوريا: ٣ من ٦ = ٥٠ % من المواد.

نسبة المواد التخصصية من إجمالي المواد:

-الثانوية العامة: ٣ من ٥ = ٦٠ %.

-البكالوريا: ٣ من ٦ = ٥٠ %.

المجموع الكلي في الثانوية العامة ٣٢٠ درجة، بينما في البكالوريا ٦٠٠ درجة.

نسبة درجات المواد العامة من المجموع الكلي في الثانوية العامة 43.75%، بينما في البكالوريا 50%.

نسبة درجات المواد التخصصية من المجموع الكلي في الثانوية العامة 56.25%، بينما في البكالوريا 50%.

عدد فرص دخول امتحان أي مادة في الثانوية العامة فرصة واحدة فقط، بينما في البكالوريا ٤ فرص.

الفرص المتاحة للالتحاق بالجامعات في ضوء الملتحقين بكلا النظامبن في صالح طلاب البكالوريا

وقال الدكتور تامر شوقي : في ضوء هذه الفروق، يبقى السؤال الأهم: أي النظامين سيكون أكثر فائدة للطالب في الواقع؟ لا شك أن الإشكالية الأهم التي تواجه نظام البكالوريا هو كونه نظاما جديدا رغم ما يحمله من مميزات تفوق الثانوية العامة التي طالما اشتكى منها الطلاب لسنوات ممتدة.