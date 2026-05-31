البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في اجتماع مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك ببغداد

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في اجتماع مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك ببغداد.

واستضافت البطريركية الكلدانية، برئاسة غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا، اجتماعًا لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، مستفيدةً من حضور بطاركة الكنائس الشرقية الكاثوليكية إلى بغداد، للمشاركة في مراسم تنصيب غبطة البطريرك الجديد.

شارك في الاجتماع أصحاب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والبطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، والبطريرك يوسف العبسي، والبطريرك مار روفائيل الحادي والعشرين ميناسيان.

وفي مستهل اللقاء، قدم أعضاء المجلس التهاني إلى البطريرك مار بولس الثالث نونا، بمناسبة تنصيبه بطريركًا للكنيسة الكلدانية، معربين عن ترحيبهم بانضمامه إلى مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك.

تناول الاجتماع الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه الحضور المسيحي بالمنطقة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الشهادة المسيحية، وترسيخ دور الكنائس في خدمة شعوبها، ومجتمعاتها.

كذلك، بحث الآباء البطاركة نتائج أعمال السينودس الذي عُقد في روما خلال عامي 2023 و2024، واستعرضوا الاستعدادات الخاصة بعقد سينودس قاري للكنائس الشرقية الكاثوليكية عام 2028، بهدف متابعة وتطبيق التوجهات، والقرارات المنبثقة عن المسيرة السينودسية على مستوى الكنائس الشرقية الكاثوليكية.