تهجّم على سيدة بالقطامية .. سائق سيارة نقل ذكي يُواجه هذه العقوبة بالقانون

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قائد سيارة تابع لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بملاحقتها والتعدى عليها ونجلتها بالسب وسرقة المقبض الخاص بباب شقتها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة القطامية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد سيارة تابع لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بملاحقتها والتعدى عليها ونجلتها بالسب لخلاف بينهم حول قيمة الأجرة وقيامه بسرقة المقبض الخاص بباب شقتها بالقاهرة .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) وبمواجهته أقر بملاحقة نجلة المبلغة بسبب خلافات مالية حول الأجرة ، وعدم تعديه على المذكورة بالسب والشتم ، وإنفصال مقبض باب الشقة عقب جذبه حال طرقه الباب بدون قصد منه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.