قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«التعليم العالي» تعلن تفاصيل التقديم للمنح المُقدمة من رومانيا للعام الدراسى 2026-2027
مول برميلان بالشيخ زايد .. فرقة ديسكو مصر تُحيي حفلاً ضخمًا خلال رابع أيام عيد الأضحي | فيديو وصور
«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي
النجم الهولندي ويسلي شنايدر : دوري أبطال أوروبا كان الأهم بالنسبة لي من الكرة الذهبية
حقيقة ترديد الأذكار بعد التسليم من الصلاة من تمام صحتها .. أمين الفتوى يوضح
هيئة الرعاية الصحية: متابعة جاهزية أقسام الطوارئ والرعايات المركزة وتوافر الأدوية والمستلزمات
رفعوا الراية البيضاء .. ترامب: قريبون جدًا من اتفاق مع إيران
كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟
النجم الهولندي ويسلي شنايدر: محمد صلاح أصبح أسطورة والجميع استمتع بما قدمه للعالم
ضوابط قصر وجمع الصلاة للمسافر .. أمين الفتوى يكشف عنها
أحمد هارون : إدمان السوشيال ميديا يصيب بأعراض تعفّن الدماغ
بأول التعاملات .. 7742 جنيها | آخر سعر لعيار 24 في الصاغة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأحد 31-5-2026

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم  الأحد 31-5-2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض ما بين 165 و170 جنيهًا وتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 80 و85 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ 150 جنيهًا بنظام أطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه، ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الشخص المتداول بالبحيرة: يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه مصحة للعلاج

«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة

نصف جنيه

بعدطرح عملة جديدة .. ما حقيقة إلغاء الربع والنصف جنيه المعدنى؟

الاب والطفل

طليقته حرمته من ابنه في العيد.. أب يتسلق سلما خشبيا لرؤية طفله من الشباك| صور

حمزة عبد الكريم

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

زينه

رد فعل صادم من زينة بشأن دعواها ضد أحمد عز.. احترموا حالة الحداد.. كفاية كذب

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الزمالك

تحركات عاجلة في الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

في ختام احتفالات الأزهر بموسم الحج وعيد الأضحى: التقوى غاية العبادات وثمرة الطاعات

صلاة الجماعة

ما ضوابط تصحيح القراءة للإمام في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

جانب من الجولة

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم زيارة ميدانية للدعاة الوافدين إلى المواقع الأثرية بالفسطاط

بالصور

إطلالة كاجوال .. روجينا تخطف الأنظار بظهور أنثوي مبهر

روجينا
روجينا
روجينا

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد