مسئولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ غدا زيارة رسمية لباكستان

أ ش أ

تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم غد /الاثنين/، باكستان للقاء الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف.

وذكر (راديو باكستان)، اليوم /الأحد/، أن "كالاس، ستشارك خلال زيارتها لإسلام أباد في الدورة الثامنة للحوار الاستراتيجي بين باكستان والاتحاد الأوروبي والذي يعد أعلى منصة لإجراء مناقشات منظمة بين الجانبين".

وأوضح الراديو أن "هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار".

ولفت إلى أن هذه الزيارة المرتقبة تؤكد على الزخم المستمر للتبادلات السياسية رفيعة المستوى بين باكستان والاتحاد الأوروبي، كما أنها تعكس التزاما مشتركا بتعزيز الشراكة بين إسلام أباد والتكتل الأوروبي.

يشار إلى أن باكستان تثمن شراكتها طويلة الأمد ومتعددة الأبعاد مع الاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على القيم المشتركة والتعاون الاقتصادي القوي والالتزام المتبادل بالتعددية.