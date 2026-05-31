تدخل طبي سريع.. إنقاذ طفل من جرح قطعي باللسان في مستشفى مطاي

​استقبل قسم الطوارئ بـمستشفى مطاي المركزي بـ المنيا حالة عاجلة لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، إثر إصابته بجرح قطعي في اللسان، ​ونظراً لصغر سن الطفل وحساسية مكان الإصابة.

وقرر الفريق الطبي التدخل الفوري بإجراء جراحة دقيقة لعمل الغرز الطبية اللازمة تحت تأثير المخدر الكلي، لضمان سلامة الطفل وعدم شعوره بأي ألم أثناء الإجراء الطبي،. وذلك في استجابة سريعة تعكس كفاءة وجاهزية الكوادر الطبية بالمستشفى.

​وتكللت العملية بالنجاح بجهود وتكاتف الفريق الطبي المتميز الذي أشرف على الحالة، والذي ضم الدكتور كميل كرومر طبيب الجراحة، والدكتور حنا القمص طبيب التخدير، وإبراهيم صادق من فريق التمريض، وفاطمة عبد القادر فني التخدير.