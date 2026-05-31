تموين الوادي الجديد: توريد 543 آلاف طن قمح للشون والصوامع

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، انتظام أعمال استلام وتخزين القمح المحلي بمختلف المواقع التخزينية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموسم توريد القمح وتنفيذ توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتيسير إجراءات الاستلام والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الحبوب.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في تصريحات صحفيه أن إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم بلغ 543 ألفًا و99 طنًا و563 كجم، فيما بلغت الكميات الموردة خلال اليوم 1818 طنًا و638 كجم، بينما وصل الرصيد الحالي بالمواقع التخزينية إلى 541 ألفًا و280 طنًا و925 كجم.

وأشارت وكيل تموين الوادي الجديد إلى أن إجمالي الكميات الموردة داخل المحافظة بلغ 101 ألفًا و703 أطنان و68 كجم، مقابل رصيد حالي قدره 101 ألفًا و496 طنًا و902 كجم، فيما بلغت الكميات الموردة خارج المحافظة من القمح المحلي 441 ألفًا و396 طنًا و495 كجم، برصيد قائم قدره 439 ألفًا و784 طنًا و5 كجم.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، أن عمليات التوريد تتم وفق ضوابط دقيقة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المختصة، مع تنفيذ أعمال الفحص والفرز والتحليل المعملي لكافة الكميات، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.