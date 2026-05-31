عبد الرحمن مجدي: الزمالك فاوضني.. وتعرضت للظلم باستبعادي من كأس العالم

أبدى عبد الرحمن مجدي لاعب فريق الاتحاد السكندري المعار من صفوف بيراميدز، حزنه لعدم تواجده مع منتخب مصر في كأس العالم.



وقال مجدي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: كان نفسي اكون في المنتخب ، وأتمنى أنهم يحققوا ويعملوا إنجاز جديد يضاف للكرة المصرية.

وأضاف: انا كنت شايف إني استحق الانضمام للمنتخب في كأس العالم ، ولو كنت في بيراميدز كنت هقول ماشي.. لكن انا روحت الاتحاد وروحت ولعبت

وتابع: اي لاعب يتمنى يكون في نادي الزمالك والاهلي، وكان فيه مفاوضات رسمية مع نادي الزمالك وكنت لسه رايح بيراميدز ورايح ب40 مليون فاكان صعب إنهم يسيبوني.