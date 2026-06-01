رياضة

البرازيل توجه رسالة قوية قبل كأس العالم بسداسية في شباك بنما

منتخب البرازيل
رباب الهواري

حقق منتخب البرازيل فوزًا عريضًا على منتخب بنما بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ماراكانا ضمن استعدادات المنتخب البرازيلي لخوض منافسات كأس العالم 2026. 

وقدم لاعبو السامبا عرضًا هجوميًا مميزًا أكد جاهزية الفريق للدخول بقوة في البطولة العالمية المرتقبة.

وشهدت المباراة سيطرة كاملة من المنتخب البرازيلي على مجريات اللعب، حيث فرض إيقاعه منذ الدقائق الأولى ونجح في ترجمة أفضليته إلى أهداف متتالية، ليؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب العالمي. كما ظهر اللاعبون بمستوى فني وبدني مرتفع، الأمر الذي منح الجماهير البرازيلية مزيدًا من الثقة قبل انطلاق البطولة.

أنشيلوتي يقود البرازيل نحو حلم اللقب السادس

واصل المنتخب البرازيلي تقديم مؤشرات إيجابية تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يسعى إلى إعادة المنتخب إلى منصات التتويج العالمية. ويأمل المنتخب الأكثر تتويجًا بكأس العالم في تعزيز رقمه القياسي من خلال حصد اللقب السادس في تاريخه.

ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا، حيث يتطلع إلى تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشواره نحو الأدوار الإقصائية، ثم المنافسة على التتويج باللقب.

منتخب مصر يواصل التحضيرات المكثفة للمونديال

في المقابل، يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن استعداداته الجادة للمشاركة في كأس العالم 2026، من خلال برنامج إعداد متكامل يتضمن مباريات ودية قوية أمام منتخبات كبيرة من مختلف المدارس الكروية.

ويهدف الجهاز الفني من هذه المواجهات إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، إلى جانب منحهم فرصة الاحتكاك بمستويات عالية قبل خوض المنافسات الرسمية. كما يسعى المنتخب الوطني إلى الوصول إلى أفضل حالة ممكنة قبل انطلاق البطولة التي ينتظرها ملايين الجماهير المصرية.

مواجهة مرتقبة بين مصر والبرازيل

تتجه الأنظار إلى المباراة الودية المنتظرة التي ستجمع بين منتخبي مصر والبرازيل، والتي تمثل اختبارًا قويًا للفراعنة أمام أحد أكبر المنتخبات في تاريخ كرة القدم العالمية.

وتحظى هذه المواجهة بأهمية كبيرة للجهاز الفني المصري، إذ تمنحه فرصة حقيقية لتقييم مستوى اللاعبين أمام منافس يمتلك جودة فنية عالية وخبرات واسعة في البطولات الكبرى. كما تسمح المباراة بقياس مدى قدرة اللاعبين على تنفيذ التعليمات الفنية والتعامل مع الضغوط أمام منافس من الطراز الرفيع.

موعد المباراة وأهدافها الفنية

من المقرر أن تقام المباراة الودية بين مصر والبرازيل يوم السادس من يونيو المقبل في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتمثل هذه المواجهة محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب المصري، حيث يخطط حسام حسن للاستفادة منها في تجربة بعض الأفكار التكتيكية والخطط الفنية قبل انطلاق البطولة. كذلك تمنح اللاعبين فرصة ثمينة لاكتساب مزيد من الخبرات والثقة من خلال مواجهة منتخب يعد من أقوى المنتخبات العالمية، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء المنتخب المصري خلال مشواره في كأس العالم

