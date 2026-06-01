السيطرة على حريق أعلى عقار سكني بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع أعلى عقار سكني بشارع عزيز المصري المتفرع من شارع الشونة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق أعلى أحد العقارات السكنية بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

كما فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، مع سرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.