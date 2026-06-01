أحمد موسى يعلن تحركًا رسميًا لدعم بائع الجرائد “عم شعبان” بعد واقعة سرقته في حلوان

في تطور جديد لقضية بائع الجرائد المسن المعروف باسم “عم شعبان” في منطقة حلوان، كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، عن تلقيه رسالة مباشرة على الهواء من وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، تتضمن استجابة وتحركًا رسميًا بشأن الواقعة.

وأوضح موسى خلال الحلقة أن الوزيرة أكدت له أنه سيتم بحث الحالة الاجتماعية والمعيشية لبائع الجرائد، مع دراسة إمكانية توفير فرصة مناسبة له داخل أحد الأسواق الحضارية بمنطقة حلوان، بما يضمن له مصدر دخل ثابت وظروف عمل أفضل وأكثر أمانًا.

وأشار مقدم البرنامج إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار الاهتمام بالحالات الإنسانية التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار فيديو يوثق تعرض “عم شعبان” للسرقة من قبل أحد الأشخاص أثناء تواجده في الشارع، وهو ما أثار حالة واسعة من التعاطف والغضب بين المواطنين.

كما جدد أحمد موسى خلال الحلقة مناشداته السابقة، مؤكدًا ضرورة سرعة ضبط مرتكب الواقعة، وموجهًا حديثه إلى الجهات المعنية بضرورة حماية كبار السن وأصحاب المهن البسيطة من مثل هذه الاعتداءات، مع التأكيد على أهمية ردع أي سلوكيات مماثلة.

وفي السياق ذاته، كان الإعلامي قد دعا أيضًا إلى تدخل وزارة التضامن الاجتماعي من أجل دراسة حالة بائع الجرائد، وتقديم دعم مادي له أو تخصيص معاش شهري يساعده على مواجهة أعباء المعيشة، في إطار دور الدولة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

وتأتي هذه التطورات وسط متابعة إعلامية واسعة للقضية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثّق الحادث وأثار موجة تضامن كبيرة مع بائع الجرائد المسن.