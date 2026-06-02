فتح باب القبول للالتحاق برياض الأطفال وأولي ابتدائي للصم وضعاف السمع بالغربية

أعلنت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالدلجمون بمركز كفر الزيات، والتابعة لإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالغربية، فتح باب القبول للالتحاق بفصول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدرسة، بداية من الشهر الجارى.

تفاصيل التقديم

وأشار إبراهيم خلف وكيل المدرسة والمسئول الإعلامي، إلى أن شروط التقدم تتضمن: أن يكون السن 4 سنوات في واحد أكتوبر المقبل بالنسبة لرياض الأطفال، وأن يكون السن 6 سنوات في أول أكتوبر المقبل بالنسبة للصف الابتدائي.

وأضاف أن الشروط تشمل أيضا اختبار ذكاء لا يقل عن 75% ومقياس سمع وإحضار أصل وصورة شهادة الميلاد، لافتا إلى أنها تعمل بنظام الداخلي "المبيت" بتوفير إعاشة كاملة للطلاب، وأن المدرسة بها جميع المراحل بداية من مرحلة رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى المهنى.