القمر العملاق يتألق فوق أرض الفيروز.. مشاهد ساحرة تزين سماء جنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء ظهورًا لافتًا للقمر العملاق، الذي أضاء سماء "أرض الفيروز" في مشهد طبيعي بديع جذب أنظار المواطنين والزائرين، خاصة في المناطق الساحلية والجبلية التي تتميز بصفاء الأجواء ونقاء السماء.

ورصدت عدسات المصورين الفوتوغرافيين مشاهد مميزة للقمر وهو يتصدر سماء مدن جنوب سيناء، لاسيما مدينة طور سيناء ومدينة سانت كاترين، حيث بدا أكثر إشراقًا ووضوحًا، ما دفع العديد من المواطنين إلى توثيق هذه اللحظات الاستثنائية والتقاط الصور التذكارية للمشهد الذي أضفى سحرًا خاصًا على ليالي المحافظة.

وقال عبد الله الأسواني، المصور الفوتوغرافي بجنوب سيناء، إن القمر ظهر بحجم لافت فوق مدينة طور سيناء، في مشهد جذب اهتمام الأهالي ومحبي التصوير، مؤكدًا أن صفاء الأجواء ساهم في إبراز جمال القمر بصورة استثنائية، حتى بدت المدينة وكأنها تجاور القمر في تلك الليلة.

من جانبه، أوضح صالح عوض، المصور الفوتوغرافي والدليل البدوي بمدينة سانت كاترين، أن ظهور القمر فوق جبال المدينة يمنح المكان أجواءً فريدة ومشهدًا بصريًا ساحرًا، خاصة مع انعكاس ضوئه على القمم الجبلية الشاهقة التي تشتهر بها منطقة التجلي، إحدى أبرز المقاصد السياحية والروحانية في مصر.

وتعد جنوب سيناء من أفضل المناطق المصرية لمتابعة الظواهر الفلكية ورصد الأجرام السماوية، بفضل انخفاض معدلات التلوث الضوئي في العديد من مدنها ومناطقها الجبلية والصحراوية، الأمر الذي يجعلها وجهة مفضلة لهواة التصوير الفلكي وعشاق مراقبة النجوم والقمر على مدار العام.

وتواصل المشاهد الطبيعية التي تتمتع بها جنوب سيناء تعزيز مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية والبيئية في مصر، حيث تمتزج روعة البحر والجبال والسماء في لوحة طبيعية استثنائية تخطف أنظار الزائرين من مختلف أنحاء العالم.