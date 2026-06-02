لمطالبتها بتوثيق زواجها رسميا.. إصابة ربة منزل على يد زوجها وأسرته في شبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، بعدما تحولت خلافات أسرية ممتدة بين زوجين إلى اعتداء عنيف في الشارع عليها، عقب مطالبتها بتوثيق زواجها رسميًا، وإثبات حقوقها القانونية وحقوق أبنائها، ما أسفر عن إصابتها بجروح متفرقة، وسط حالة من الذهول بين الأهالي.



تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تُدعى “فاطمة. ز”، 20 عاما، مقيمة بمنطقة مسطرد بدائرة القسم، تتضرر فيه من زوجها المدعو أحمد “س. ع” ووالده ووالدته، لتعديهم عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصاباتها.

بالفحص وسماع أقوال المبلغة، قررت أنها متزوجة من المشكو في حقه بعقد زواج عرفي منذ أن كانت قاصرًا، وأنها فور بلوغها السن القانونية طالبت بتوثيق الزواج رسميًا حفاظًا على حقوقها وحقوق أبنائها، إلا أن الزوج رفض الاستجابة، كما امتنع عن إثبات نسب الأطفال، الأمر الذي تسبب في توتر دائم بينهما.

وأضافت المبلغة أنها فوجئت يوم الواقعة بتعدي زوجها ووالدته وشقيقه عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض مطواة، ما أسفر عن إصابتها بجروح في مناطق متفرقة من الجسد شملت الجبهة والوجه والصدر والظهر والرأس، قبل أن يتم طردها من مسكن الزوجية، وسط مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14574 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وتولت الجهات المختصة التحقيق.