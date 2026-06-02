أحمد سمير يرحل عن البنك الأهلي ويقترب من خوض تجربة المدير الفني

أنهى أحمد سمير مشواره ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بعدما تقدم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الموسم المقبل.

وجاء قرار أحمد سمير بعد مناقشات مع إدارة النادي، حيث أبلغ مسؤولي البنك الأهلي برغبته في خوض تحدٍ جديد على المستوى الفني، في ظل تلقيه عدة عروض لتولي منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

ويفاضل المدرب الشاب حاليًا بين أكثر من عرض من أجل تحديد وجهته القادمة واختيار المشروع الأنسب لاستكمال مسيرته التدريبية.

وحرص أحمد سمير على توجيه الشكر لإدارة البنك الأهلي والجهاز الفني واللاعبين على الفترة التي قضاها داخل النادي، مؤكدًا تقديره للدعم الذي حظي به طوال الفترة الماضية.

من جانبه، أعرب اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن تقديره للجهود التي بذلها أحمد سمير مع الفريق، متمنيًا له النجاح والتوفيق في خطوته المقبلة ومسيرته التدريبية القادمة.

ويأتي رحيل أحمد سمير ضمن سلسلة التغييرات التي يشهدها الجهاز الفني للفريق استعدادًا للموسم الجديد، بعد تمديد عقد المدير الفني أيمن الرمادي واستمرار العمل على إعادة تشكيل الجهاز المعاون.