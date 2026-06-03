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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة بديل كاسيميرو

كاسيميرو ـ برونو فيرنانديز
كاسيميرو ـ برونو فيرنانديز
إسراء أشرف

اقترب نادي مانشستر يونايتد من إتمام صفقة جديدة لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار خططه لتعويض رحيل البرازيلي كاسيميرو عن صفوف الفريق.

وبحسب تقارير صحفية، دخلت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وأتالانتا مراحلها الأخيرة بشأن التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي إيدرسون، وسط تفاؤل كبير بإغلاق الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وأشار الصحفي البريطاني أندي ميتين إلى أن المحادثات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، موضحًا أن الإعلان الرسمي قد يصدر خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة، رغم استمرار بعض التفاصيل النهائية قبل إتمام الاتفاق بشكل كامل.

من جانبه، أوضح الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا أن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لإرسال المستندات الرسمية إلى أتالانتا لاستكمال إجراءات التعاقد مع اللاعب، الذي من المنتظر أن يوقع عقدًا يمتد حتى صيف 2031.

وأضاف “شيرا” أن قيمة الصفقة ستصل إلى 45 مليون يورو، بينما سيحصل إيدرسون على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو بعد انتقاله إلى ملعب أولد ترافورد.

ويُعد إيدرسون أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي خلال المواسم الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة مع أتالانتا جعلته هدفًا لعدة أندية أوروبية قبل أن يقترب مانشستر يونايتد من حسم الصفقة لصالحه.

مانشستر يونايتد كاسيميرو إيدرسون أتالانتا ميركاتو 2026

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