قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشيد بدعم البنك الياباني للتعاون الدولي لسندات "الساموراي"
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار قسم الشرطة
لبنان :6 شهداء في غارات إسرائيلية على منطقتي الحوش والمعمورة
3 موبقات للزمالك أدت لإيقاف القيد التأديبي في أزمة صلاح مصدق
اختراق حسابها.. منشور مثير للجدل بشأن حورية فرغلي والفنانة تكشف الحقيقة
الحملة الدولية للدفاع عن القدس تحذر من مخططات إسرائيلية لتهويد الأقصى..وتؤكد دعم الوصاية الهاشمية
الولايات المتحدة : التلوّيح برسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي وعشرات الاقتصادات بسبب واردات "العمل القسري"
قوة دفاع البحرين: تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية
لتحديث بيانات بطاقة التموين وخدمات المرور.. خطوات التسجيل في منصة مصر الرقمية
"تأثيرها على صحة الإنسان".. لماذا تتجه وزارة الزراعة لترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية؟
رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية: الحد من انتقال المرضى بين المحافظات لتلقي العلاج
بأكثر من 2.2 مليون راكب.. مطار القاهرة يحقق مؤشرات إيجابية في حركة المسافرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عالم آثار أردني "إسرائيل الكبرى" وهم أثري.. ونظريات "التوراة اليمنية" تفتقر للأساس العلمي

عالم آثار أردني
عالم آثار أردني
أ ش أ

فند عالم الآثار الأردني ورئيس جامعة اليرموك الأسبق الدكتور زيدان كفافي، النظريات التي تحاول نقل الجغرافيا التوراتية إلى اليمن والحجاز، مؤكداً أن ما يُعرف بمفهوم "إسرائيل الكبرى" في بعض السرديات التوراتية المرتبطة بالقرن العاشر قبل الميلاد لا يستند إلى دليل أثري حاسم، ويظل تصورا غير مدعوم بالمعطيات العلمية.

وقال زيدان كفافي ، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان ، إن الحفريات الأثرية التي جرت في القدس ومحيطها منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى اليوم لم تقدم أدلة مادية قاطعة على وجود مملكة موحدة بالوصف التوراتي المنسوب لداوود وسليمان، كما أن اسم "أورشليم" ورد في مصادر دينية وتاريخية متعددة، لكن الجدل لا يزال قائما حول طبيعة الكيان السياسي في تلك الفترة.

وأضاف أن الدراسات الأثرية تشير إلى أن فلسطين كانت مأهولة بالسكان منذ عصور موغلة في القدم، وأن الديانة اليهودية كانت إحدى المكونات الدينية التي ظهرت داخل هذا النسيج الحضاري المتنوع، ولم تكن كياناً سياسياً واسع النفوذ كما تصوره بعض الروايات الدينية.

وأوضح أن الكيانات السياسية في فلسطين القديمة كانت محدودة ومتعددة، من بينها مملكة "بيت عمري" في الشمال التي انتهت على يد الآشوريين عام 722 ق.م، ومملكة يهوذا في الجنوب التي سقطت على يد نبوخذ نصر عام 586 ق.م، إلى جانب كيانات ساحلية وإقليمية أخرى مثل الفينيقيين والفلستيين والإدوميين.

وفيما يتعلق بنظريات "الجغرافيا التوراتية البديلة"، قال كفافي إن بعض الطروحات التي ربطت نصوص التوراة باليمن أو الحجاز تعتمد بشكل أساسي على مقارنات لغوية وإسقاطات جغرافية، ولا تستند إلى أدلة أثرية مباشرة، مشيراً إلى أن هذه القراءات ما تزال محل جدل واسع في الأوساط الأكاديمية.

وأضاف أن بعض التفسيرات التي تناولت النقوش اليمنية القديمة تعرضت لسوء فهم، نتيجة محاولات "نقحرة" (Transliteration) لأسماء ونقوش المسند، وهو ما أدى إلى قراءات غير دقيقة في بعض الدراسات غير المتخصصة، على حد قوله.

وأكد أن التوراة بصيغتها الحالية ليست نصاً تاريخياً مباشراً يعود إلى عهد موسى، بل هي نتاج عمليات تدوين وجمع تمت لاحقا في فترات ما بعد السبي البابلي، وارتبطت بأسماء مثل "عزرا " و"نحميا"، مع وجود تأثيرات من نصوص وأساطير أقدم في المنطقة.

وعن اليمن، أوضح كفافي أن وجود اليهودية في جنوب الجزيرة العربية كان محدودا ومتأخرا نسبيا، ودخل عبر التجارة أو الهجرات المرتبطة بالتحولات السياسية في المشرق، مشيرا إلى أن مملكة حمير شهدت تحولات دينية معقدة، وأن تبني الملك "ذي نواس" لليهودية جاء – بحسب قراءات تاريخية – في سياق صراعات إقليمية مع البيزنطيين والأحباش والفرس.

وفي ختام تصريحاته، حذر كفافي من التوظيف السياسي لبعض الأطروحات التاريخية، مؤكدا أن الجدل حول الجغرافيا التوراتية يجب أن يترك للأدلة الأثرية والدراسات العلمية، بعيدا عن التوظيف الأيديولوجي أو إسقاطات الخرائط السياسية المعاصرة.

عالم الآثار الأردني رئيس جامعة اليرموك الأسبق الدكتور زيدان كفافي الجغرافيا التوراتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

وزير الخارجية الأمريكي

منافس مصر في المونديال.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن منتخب إيران

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

ترشيحاتنا

فيلم أسد

محمد رمضان يواصل حديثه عن مؤامرة ضد “أسد”

فلكلوريتا

الجمعة.. "فلكلوريتا" تحيي أمسية للتراث الشعبي المصري بقبة الغوري

فيلم 7dogs

إجمالى إيرادات الأفلام.. برشامة يتصدر و7dogs يلاحقه

بالصور

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم .. خطوات بسيطة تصنع الفارق

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق

أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ

أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ
أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ
أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند النوم أسفل المروحة طوال الليل؟

ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟

بعد خسارتها الكبيرة للوزن.. إنجي وجدان تُفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة كاجوال رفقة زوجها | شاهد

إنجي وجدان
إنجي وجدان
إنجي وجدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد