جهاز حماية المنافسة يوافق على حزمة استحواذات دولية كبرى ضمن ملفات التركزات الاقتصادية

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من طلبات الاستحواذ المقدمة من شركات دولية.



استحواذات شركات كبرى



وشملت الموافقات طلب استحواذ شركة كيمبرلي-كلارك كوربوريشن على نسبة 100% من أسهم شركة كينفيو إنك، وطلب استحواذ شركة بيكر هيوز على عدد 45,704,396 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة تشارت إندستريز إنك.

استحواذات استثمارية

كما تضمنت القرارات طلب استحواذ شركة ام اتش جي أيه هولدينج ليتمد، وشركة إي جي هولدينج ليمتد، وشركة دابليو اف هولدينج ليمتد على نسبة 100% من أسهم شركة أميكاث القابضة المحدودة، وكذلك طلب استحواذ شركة نكست كيم إس. بي. إيه. على 100% من إجمالي أسهم شركة باليسترا إس. بي. إيه.



استحواذات صناديق



وشملت الموافقات أيضًا طلب استحواذ شركة بروكفيلد آسيت مانجمنت ال تي دي على 100% من إجمالي أسهم كل من شركة أوك تري كابيتال جروب هولدنجز إلي بي وشركة أوك تري اكويتي بلان إل بي.



تحكم وتأثير



كما وافق الجهاز على طلب استحواذ شركة سي بي بي انفستمنت بورد برايفت هولدينجز (6) إنك على نسبة تخولها القدرة على التأثير المادي في شركة كاسترول هولدينجز جروب ليمتد، وطلب استحواذ شركة ستونبيك بارتنرز إل بي على نسبة تخولها القدرة على التحكم الفردي في الشركة ذاتها.



استحواذات إضافية



واختتمت الموافقات بطلب استحواذ شركة بوليو الدولية للألياف على 50% من إجمالي أسهم شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع.



حماية المنافسة



ويأتي ذلك في إطار دور الجهاز في فحص طلبات التركزات الاقتصادية والموافقة عليها وفقًا للضوابط المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.