الفرق بين .. هيونداي اكسنت RB و بروتون ساجا 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي اكسنت RB و بروتون ساجا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك بروتون ساجا موديل 2026

بروتون ساجا موديل 2026

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وبها قوة 95 حصان، وتحتاج إلي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بروتون ساجا موديل 2026

بروتون ساجا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بروتون ساجا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 599 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بروتون ساجا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 649 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بروتون ساجا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 670 ألف جنيه .

محرك هيونداي اكسنت RB موديل 2026

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2026

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 729 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .