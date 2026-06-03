بعد استغاثة المالك.. سقوط أبطال فيديو تعاطي المخدرات أمام منزل بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة أمام منزله بالبحيرة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) وبسؤاله تضرر من قيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه بدائرة القسم.

وتم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحصلهم على المواد المخدرة من (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه"، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.