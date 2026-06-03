قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسرائيليون يفرون من الجحيم.. الكنيست يكشف أرقاما صادمة عن الهجرة للخارج
كاميرات ذكية وذكاء اصطناعي.. تفاصيل المنظومة الجديدة للحكومة لضبط الشارع ومكافحة الفساد الميداني
براءة زوجة مستريح السيارات من تهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين
البابا تواضروس يستأنف اجتماع الأربعاء الأسبوعي ويلتقي أبناء الكنيسة اليوم
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
مدبولي يوجه بتعظيم الاستفادة من قلاع "الإنتاج الحربي" لتوفير احتياجات الدولة
انتهاك صارخ وتصعيد خطير.. مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين
ننشر تفاصيل البرنامج العلاجي المطبق بالمدارس على تلاميذ الابتدائي الضعاف "في الأجازة"
5 مليارات جنيه.. انتهاء اجتماع الأوقاف ونادي الزمالك دون التوصل لحل بشأن الأرض
الجيش الكويتي يرصد 13 صاروخا باليستيًا ويطلق 5 إنذارات..ووفاة مقيم هندي
قراءة في رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.. باحث آثار يروي لـ«صدى البلد» تفاصيل المسار وأبعاده الدينية والتاريخية
الأرصاد: تقدم غطاء سحابي على البلاد وسط أجواء شديدة الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد استغاثة المالك.. سقوط أبطال فيديو تعاطي المخدرات أمام منزل بالبحيرة

المتهمون
المتهمون
ندى سويفى

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة أمام منزله بالبحيرة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) وبسؤاله تضرر من قيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه بدائرة القسم.

وتم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحصلهم على المواد المخدرة من (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه"، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار. 

البحيرة الداخلية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

حالة الطقس

تصل إلى 44 درجة مئوية.. الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

خالد عوض

لاعب طلائع الجيش على أعتاب الأهلي أو بيراميدز

ترشيحاتنا

فيلم hoppers

فيلم «Hoppers» يقترب من نصف مليار دولار عالميًا

علي ياسين

علي ياسين: أعشق مصر وشعبها.. وأنتظر الفرصة المناسبة للظهور على الشاشات المصرية

نادر حمدى

وسط الجدل حول فرص العمل.. نادر حمدي يدعو لاكتشاف مواهب غنائية جديدة

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

فيديو

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد