رئيس جامعة دمنهور يتفقد أعمال المرحلة الأولى من تطوير المساحات الخضراء

تفقد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الأولى من تطوير المساحات الخضراء واللاندسكيب بالمجمع النظري بالأبعادية، بحضور الدكتورة إيناس إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، والدكتور يحيى علي المشرف العام على المسطحات الخضراء، وعدد من طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر" وطلاب الجامعة بمختلف الكليات.

شملت المرحلة الأولى من أعمال التطوير إعادة تأهيل الحدائق المركزية، وزراعة أنواع جديدة من النباتات والأشجار المعمرة المقاومة للعوامل الجوية، وتركيب شبكات ري حديثة تعمل بنظام "التنقيط" لترشيد استهلاك المياه، ورفع كفاءة الممرات والمقاعد المخصصة لجلوس الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن جامعة دمنهور تولي اهتمامًا بالغًا بملف الاستدامة البيئية، وأن تطوير المساحات الخضراء يأتي في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية لتحويل الحرم الجامعي إلى "حرم أخضر صديق للبيئة"، مضيفا أن "المساحات الخضراء ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي بيئة تعليمية وترويحية تسهم في تحسين الصحة النفسية للطلاب ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتجسد التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

وأوضحت الدكتورة إيناس إبراهيم أن المرحلة الأولى من تطوير اللاندسكيب روعي فيها استخدام النباتات المحلية قليلة الاستهلاك للمياه، وإنشاء مسارات للمشاة تربط بين الكليات، وتخصيص مناطق للأنشطة الطلابية المفتوحة، بما يعزز من جودة الحياة داخل الحرم الجامعي ويخلق بيئة جاذبة للطلاب.

واختتم رئيس الجامعة جولته بالتأكيد على استمرار خطة التطوير لتشمل باقي كليات الجامعة على مراحل، مشددًا على ضرورة وضع خطة صيانة ورعاية مستدامة لتلك المسطحات والحفاظ عليها، وكذا ضرورة مشاركة الطلاب في الحفاظ على هذه المساحات باعتبارها ملكية عامة تعكس الوجه الحضاري للجامعة.