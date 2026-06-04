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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شردي عن واقعة القليوبية: إذا صحت التسجيلات فنحن أمام جريمة استغلال نفوذ تستوجب المحاسبة

محمد شردي
محمد شردي
محمد البدوي

علق الإعلامي محمد شردي على الواقعة المتداولة بشأن اتهام مسؤول بقطاع التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بمساومة إحدى السيدات على التدخل لتعديل نتيجة ابنتها، مؤكدًا أن ما أُثير حول القضية يطرح تساؤلات مهمة بشأن مكافحة الفساد وحماية المواطنين من استغلال السلطة.

استغلال المنصب الوظيفي

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إن الواقعة تمثل نموذجًا بالغ الخطورة إذا ثبتت صحة ما ورد في التسجيل الصوتي المتداول، مشيرًا إلى أن استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية يعد أمرًا مرفوضًا ويتطلب تحقيقًا حاسمًا وشفافًا.

وأضاف أن خطورة القضية لا تكمن فقط في الاتهامات المتداولة، بل في طبيعة الوقائع المنسوبة للمسؤول محل الاتهام، والتي تعكس تجاوزًا خطيرًا للحدود الوظيفية والأخلاقية.

فحص الواقعة والتحقيق في ملابساتها

وأشار شردي إلى أن النيابة الإدارية بدأت بالفعل فحص الواقعة والتحقيق في ملابساتها، من خلال استدعاء عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، للوقوف على حقيقة الاتهامات والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.

مواجهة أصحاب مناصب وسلطات

وتساءل الإعلامي عن مصير مثل هذه الوقائع في حال عدم وجود تسجيلات أو أدلة توثقها، مؤكدًا أن العديد من المواطنين قد يجدون أنفسهم في مواجهة أصحاب مناصب وسلطات دون امتلاك وسائل إثبات تحفظ حقوقهم.

تعقيد مسارات التقاضي

كما أبدى شردي مخاوفه من أن يؤدي بطء الإجراءات أو تعقيد مسارات التقاضي والتحقيق إلى إهدار حقوق المتضررين، مؤكدًا أن سرعة الحسم في مثل هذه القضايا تمثل رسالة مهمة لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وردع أي محاولات لاستغلال النفوذ أو السلطة.

مواجهة الفساد وحماية حقوق المواطنين

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق القانون بحزم وشفافية يظل الضمانة الأساسية لمواجهة الفساد وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أهمية محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في تجاوزات تمس الثقة العامة أو تستغل احتياجات المواطنين.

التربية والتعليم استغلال السلطة محمد شردي الإعلامي محمد شردي

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