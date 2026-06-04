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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا للتعريف بمنح Erasmus+ ومشروعات الاتحاد الأوروبي

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت جامعة قناة السويس  برنامجًا تدريبيًا حول برامج الاتحاد الأوروبي، خاصة برنامج Erasmus+، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لنشر ثقافة التدويل وتعريف الطلاب والباحثين بالفرص التعليمية والبحثية الدولية المتاحة، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أُقيمت فعاليات البرنامج بإشراف الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعقدت بمركز تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية بالمبنى الإداري بكلية الطب، بإشراف إدارة تدريب أفراد المجتمع التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع كلية الطب.

واستهدف البرنامج طلاب المرحلة الجامعية والباحثين في بداية المسار الأكاديمي، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين خمسين مشاركًا.

وقامت بإلقاء المحاضرات الدكتورة نهال لطفي حامد، مدرس الفلسفة في علم النفس التربوي بكلية التربية ومنسق برامج Erasmus بجامعة قناة السويس، حيث تناولت خلال البرنامج التعريف ببرامج الاتحاد الأوروبي المختلفة والفرص التي تتيحها للطلاب والباحثين والمؤسسات التعليمية، مع التركيز على برنامج Erasmus+ بوصفه أحد أبرز البرامج الداعمة للتبادل الأكاديمي والتعاون الدولي في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

كما استعرضت الدكتورة نهال لطفي مشروع COSMO، أحد المشروعات المنفذة في إطار برنامج Erasmus+ والممول من الاتحاد الأوروبي، موضحة دوره في دعم التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة.

وتناول البرنامج التدريبي تنوع المنح والبرامج التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل برامج دعم الطلاب والباحثين والمؤسسات، ومن أبرزها برنامج إيراسموس للتبادل الطلابي، والمنح الدراسية المخصصة للاجئين والطلاب في دول الجوار، إلى جانب التمويلات المقدمة للمنظمات غير الربحية.

كما استهدف البرنامج تعريف الطلاب والأكاديميين الشباب بفرص الاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي، خاصة برنامج Erasmus+، وآليات التقديم والاستفادة من الخدمات والفرص التي يوفرها.

وأوضح البرنامج أن منح Erasmus+ توفر تمويلًا كاملًا للطلاب من مختلف أنحاء العالم لدراسة مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه في جامعتين أو أكثر داخل دول الاتحاد الأوروبي، حيث تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف السفر والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تقديم مخصص مالي شهري يساعد الطلاب على تغطية نفقات المعيشة طوال فترة الدراسة.

كما تطرق البرنامج إلى خطوات التقديم وآليات البحث عن الفرص المناسبة، مؤكدًا أهمية متابعة البوابة الرسمية لبرنامج إيراسموس للاطلاع على المنح والبرامج المتاحة، وكذلك الاستفادة من الفرص التمويلية التي تتيحها مفوضية الاتحاد الأوروبي للطلاب والباحثين والمؤسسات.

وجاء تنفيذ البرنامج تحت إشراف المهندسة وفاء إمام أحمد مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان سعيد مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لنشر الوعي بالفرص الدولية المتاحة أمام طلاب الجامعة وباحثيها، وتعزيز قدراتهم التنافسية وتأهيلهم للاستفادة من البرامج التعليمية والبحثية العالمية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية جامعة قناة السويس الهادفة إلى دعم الانفتاح الدولي، وتعزيز مشاركة طلابها وباحثيها في البرامج الأوروبية والدولية، بما يسهم في بناء كوادر أكاديمية وبحثية قادرة على المنافسة والتميز على المستويين الإقليمي والعالمي.

الإسماعيلية جامعة القناة جامعة قناة السويس

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