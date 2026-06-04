مصدر لبناني: الجيش يتعاون مع يونيفيل لفتح طريق حاصبيا - إبل السقي

أعلن مصدر عسكري لبناني، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الجيش اللبناني يواصل جهوده الميدانية بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لإعادة فتح طريق حاصبيا - إبل السقي، بعد تعرضه لأضرار نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

جهود مشتركة لإزالة آثار الأضرار

وأوضح المصدر أن الفرق المختصة التابعة للجيش اللبناني تعمل بالتنسيق مع قوات يونيفيل على تقييم حجم الأضرار وإزالة العوائق التي خلفتها الغارات، تمهيدًا لإعادة تشغيل الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات.

أهمية الطريق في ربط المناطق الجنوبية

ويُعد طريق حاصبيا - إبل السقي من الطرق الحيوية في جنوب لبنان، حيث يربط بين عدد من البلدات والمناطق الحدودية، ما يجعل إعادة فتحه أولوية لضمان استمرار الحركة والتنقل وتسهيل وصول الخدمات الأساسية للسكان.