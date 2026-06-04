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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مايا مرسى: الكشف على 10 آلاف سائق حافلات مدرسية وانخفاض نسبة التعاطي بينهم إلى 0.6%

اجتماع صندوق المخدرات
اجتماع صندوق المخدرات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استعرض مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، جهود الصندوق خلال العام المالي 2025/2026، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للصندوق فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم صندوق مكافحة الإدمان بأن يكون هيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، فضلا عن اعتماد خطة العمل للعام المقبل، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. 

 وشهد اجتماع مجلس الإدارة حضور اللواء طبيب  إيهاب الباز، مستشار الطب النفسي للقوات المسلحة، والمستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، والدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، والكاتب الصحفي مدحت وهبة، مدير تحرير اليوم السابع والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة الإدمان، وممثل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ويحيى إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الصندوق، وممثلو الوزارات والجهات المعنية. 

 وفي إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل "حي الأسمرات" و"المحروسة" وحدائق أكتوبر والخيالة، وأهالينا وروضة السيدة وروضة السودان، وبشاير الخير "، نفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من البرامج التوعوية المتنوعة، كما أن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتم اختيار أكثر من 250 كادرا من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق.

كذلك تنفيذ سلسلة من الأنشطة الموجهة للأطفال بالمناطق المطورة حول أضرار التدخين والإدمان بمشاركة 5000 طفل.

كما تم الكشف على 10000 سائق حافلات مدرسية، بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم، وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقي المدارس إلى 0.6% بعدما كانت 12% عام 2017.

كما تم إطلاق أول ليسانس متخصص على مستوى الشرق الأوسط عن "علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بالتعاون مع جامعة بنها.

كما تم إطلاق مبادرة بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوفير خدمات العلاج من الإدمان للأشخاص بلا مأوى، وخصصت الوزارة رقما للتواصل والإبلاغ عن الحالات التي قد تتواجد في الشوارع ويظهر عليها حالات تعاطى المواد المخدرة، ويوفر صندوق مكافحة الإدمان جميع الخدمات العلاجية مجانا من خلال المراكز التابعة للصندوق والجهات الشريكة وبالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

وفيما يتعلق بتطوير السياسات والاستراتيجيات، اعتمد مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كمركز عربي لتعزيز الجهود الرامية لمواجهة مشكلة المخدرات من منظور اجتماعي.

كما اختارت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بفيينا، تجربة الصندوق في الوقاية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وعرضها ضمن 7 تجارب دولية رائدة على مستوى العالم خلال فعاليات الدورة الـ69 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات التي انعقدت في مارس 2026.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وزيرة التضامن مكافحة الإدمان أيمن عباس

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