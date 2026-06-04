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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في 24 ساعة فقط.. الغربية تسقط أطنانا من السلع المغشوشة والمجهولة و782 علبة سجائر مهربة في واحدة من أقوى الضربات الرقابية بالأسواق

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة والمهربة، شملت 782 علبة سجائر مهربة جمركيًا، و4000 عبوة بسكويت بدون فواتير، وأكثر من 1100 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 3 أطنان من الصابون والدهانات والملح مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بكل حسم لممارسات الغش التجاري والتلاعب بالسلع 

توجيهات محافظ الغربية 


وتمكنت الحملات بمركز بسيون من ضبط أكثر من 1100 عبوة مواد غذائية وعصائر مجهولة المصدر بدون مستندات، إلى جانب ضبط طن من الدهانات والمعجون الأسمنتي المغشوش والمضلل للبيانات، فضلاً عن تحرير عدد من المحاضر الخاصة بعدم إعلان الأسعار. كما أسفرت الحملات بمركز زفتى عن ضبط طن من الصابون السائل مجهول المصدر، وضبط مخالفات تتعلق ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وحيازة مبيدات بدون مستندات.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي المحلة الكبرى، نجحت الحملات في ضبط 782 علبة سجائر مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط مطحن لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص والتحفظ على طن من الملح مجهول المصدر، فيما أسفرت الحملات بمركز طنطا عن ضبط 600 لتر سولار تم تجميعها والتصرف فيها بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ضبط 4000 عبوة بسكويت بدون فواتير ضريبية ورصد عدد من المخالفات التموينية الأخرى.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال المواطنين، وأن أجهزة المحافظة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات حملات مرورية

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