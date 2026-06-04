ضربة موجعة للمتلاعبين بغذاء المواطنين.. ضبط نصف طن لحوم وحمام فاسد خلال حملات رقابية بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية نتائج الحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط نحو نصف طن من اللحوم والحمام غير الصالح للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت وجود تغيرات في الخواص الطبيعية للمنتجات المضبوطة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية صحة المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث شنت فرق التفتيش التابعة لفرع الهيئة بالغربية، برئاسة المهندسة حنان عامر مدير الفرع، حملات موسعة ومفاجئة استهدفت الأسواق ومنافذ بيع الأغذية ومصانع التصنيع الغذائي والمخازن بمختلف أنحاء المحافظة.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وأن الأجهزة الرقابية تواصل جهودها على مدار الساعة لرصد المخالفات والتعامل معها بكل حسم، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن إليهم.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر أن الحملات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة تستهدف متابعة جميع المنشآت الغذائية والتأكد من التزامها بمعايير سلامة الغذاء، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تتابع مراحل تداول الغذاء من المصدر وحتى المستهلك النهائي، مع تطبيق أعلى معايير الرقابة والاشتراطات الصحية.

ردع مخالفين قانونيا

وأضافت أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن الغربية للتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو المساس بسلامة الغذاء المتداول بالأسواق.