قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير علاقات دولية: صراع روسيا وأوكرانيا معقد ولا حل له في المدى القريب
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
الادعاء الفرنسي يوجه اتهامات لبنك سويسري بمساعدة حاكم مصرف لبنان السابق في اختلاس أموال
الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ المجلس الإقليمي الجديد للراهبات الإليزابتين
رئيس هيئة الرعاية الصحية: إطلاق شبكة القيادة العالمية لعلاج الأورام
“الحدث يتعلق بمستقبلكم”|عبد اللطيف يوجه رسالة للطلاب المشاركين في منتدى التعليم الفني
وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي: مستعدون لتبادل خبراتنا وتجاربنا التعليمية
أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟
عميل صيني في قلب واشنطن.. صحفي أمريكي يعترف بالتجسس لصالح بكين
الصحة : خفض وفيات الأمهات وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل
عبد اللطيف: مصر أصبحت نموذجًا وطنياً قوياً يربط التعليم بالصناعة والمهارات العملية
أسعار العملات الخليجية والأجنبية اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث سياسي: مفاوضات الجنوب اللبناني رهينة توازنات إقليمية ودولية ومصالح متشابكة

لبنان
لبنان
رحمة سمير

أكد الكاتب والباحث السياسي زهير الشاعر أن تقييم المشهد المتعلق بالمفاوضات والاتفاقات المطروحة في جنوب لبنان يتطلب النظر إلى مواقف جميع الأطراف الفاعلة، مشيراً إلى أن لكل طرف أهدافه وحساباته الخاصة التي تؤثر في مسار الأحداث.

وقال الشاعر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل تسعى من خلال أي اتفاق محتمل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها إبعاد حزب الله عن جنوب لبنان، وفرض سيطرة على حزام أمني، والعمل على نزع سلاح الحزب، إلى جانب تعزيز دور الجيش اللبناني في إدارة المنطقة ضمن حدود محددة، دون القبول بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي تسيطر عليها.

وفي ما يتعلق بموقف حزب الله، أوضح «الشاعر» أن الحزب يتمسك بمطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنطقة، ويربط العديد من مواقفه بالتطورات الإقليمية، ولا سيما المستجدات المرتبطة بإيران، مضيفا أن الحزب يسعى في الوقت ذاته إلى الحفاظ على نفوذه داخل لبنان وعدم التخلي عن سلاحه، وهو ما يضع الدولة اللبنانية أمام تحديات معقدة بين المطالب الإسرائيلية ومتطلبات التوافق الداخلي.

وأشار الباحث السياسي إلى أن الدولة اللبنانية تجد نفسها في موقف حساس، إذ تحاول الموازنة بين الضغوط الخارجية والاعتبارات الداخلية، في ظل تشابك المصالح وتباين الرؤى بين مختلف الأطراف المعنية.

وأكد «الشاعر» أن المباحثات الجارية لا تقتصر على البعدين اللبناني والإسرائيلي فحسب، بل تتأثر أيضاً بمواقف قوى دولية وإقليمية فاعلة، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة، اللتان تدفعان باتجاه تحقيق استقرار أمني في المنطقة.

واختتم «الشاعر» تصريحاته بالتأكيد على أن التوصل إلى حلول نهائية لا يزال يواجه تحديات كبيرة ترتبط بموازين القوى والمصالح المتقاطعة، مشدداً على أن المشهد ما زال مفتوحاً على العديد من الاحتمالات في ظل التعقيدات السياسية والأمنية القائمة.

https://www.youtube.com/shorts/KoomE7UNgoI 

باحث سياسي الجنوب اللبناني توازنات إقليمية سلاح الحزب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

البرج أثناء اخلاؤه

إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

عمرو آدهم

أمير هشام: بعض مسئولي الزمالك حملوا أزمة الإيقاف التأديبي لمتولي

حسين الشحات

أول مهمة لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة في الأهلي

بدل فاقد كارت الكهرباء

لاستخراج بدل فاقد كارت الكهرباء .. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

الشيوخ يناقش مشاكل الطلاق والعنف المجتمعي وتطوير المساجد ودور التحفيظ

مجلس الشيوخ

الشيوخ يناقش حقوق الإنسان وتشديد عقوبات هتك عرض الأطفال وتعزيز القوة الناعمة المصرية

تعبيرية

برلماني: إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والعقارية تعكس جدية الدولة في تحسين مناخ الأعمال

بالصور

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد