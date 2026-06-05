جيش الاحتلال يطالب سكان 6 قرى لبنانية بإخلاء منازلهم فورا

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي انذارا عاجلا الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: الصرفند، تفاحتا، البابلية، قعقعية الصنوبر، المروانية، السكسكية.

ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، ففي ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية يضطر جيش الاحتلال للعمل ضده بقوة لا سيما في مناطقكم.

وزعم أفيخاي أدرعي قائلا: جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. وحرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني.

وختم : كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر.