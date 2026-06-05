استشاري صحة نفسية: لا أحد “صعب الطباع”… والمشكلة تبدأ من رغبتنا في تغيير الآخرين

أكدت الدكتورة أميرة شوقي، استشاري الصحة النفسية، أن كثيرًا من مشكلات العلاقات الإنسانية تنشأ من فكرة أساسية خاطئة، وهي محاولة تغيير الطرف الآخر بدلًا من فهمه والتعامل معه بوعي.

وأوضحت خلال تصريحات في برنامج صباح الخير يا مصر، أن الأشخاص في مختلف العلاقات سواء الزوجية أو الأسرية أو المهنية يميلون إلى اعتبار الآخرين “صعبي الطباع”، في حين أن المشكلة قد تكون في طريقة التفاعل أو في زاوية الرؤية الشخصية.

مفهوم “صعوبة الطباع”.. بين السلوك والاضطراب النفسي

وأشارت إلى أن وصف الشخص بأنه “صعب الطباع” لا يعني بالضرورة وجود اضطراب نفسي، وإنما قد يرتبط بسمات سلوكية مثل الشك الزائد، التسلط، الجمود في الرأي، أو الانفعال المفرط.

وأضافت أن هذه السمات قد تكون موجودة بدرجات مختلفة، لكنها لا تصل بالضرورة إلى مستوى المرض النفسي، بل تندرج تحت ما يُعرف بـ“الطباع الشخصية”.

العوامل الوراثية والبيئة.. مزيج يصنع الشخصية

ولفتت استشاري الصحة النفسية إلى أن هناك عوامل جينية قد تلعب دورًا في تكوين الطباع، مثل العصبية أو بعض أنماط السلوك، إلا أن البيئة والتنشئة خلال الطفولة تظل العامل الأكثر تأثيرًا في تشكيل الشخصية وتعديلها.

وأكدت أن الطباع ليست ثابتة بشكل كامل، بل يمكن تهذيبها وتغييرها مع الوعي والتجربة والتربية السليمة.

التقبل أول خطوة في العلاج والتعامل الصحي

وشددت على أن أول خطوة في التعامل مع الشخصيات الصعبة هي “التقبل”، سواء على المستوى الفردي أو داخل العلاقات، موضحة أن التقبل لا يعني الاستسلام للسلوك غير المرغوب فيه، بل الاعتراف بوجوده وفهمه دون إنكار.

وقالت إن تغيير الذات يبدأ من إدراك نقاط القوة والضعف بوضوح، وهو ما يساعد على بناء وعي حقيقي يساعد في التطوير وليس الرفض.

تغيير الآخرين ليس هدفًا واقعيًا

وأكدت أن محاولة تغيير الطرف الآخر داخل العلاقات غالبًا ما تكون غير فعالة، مشيرة إلى أن التغيير الحقيقي لا يحدث إلا عندما ينبع من داخل الشخص نفسه.

وأضافت أن التأثير الإيجابي ممكن من خلال السلوك الواعي وردود الفعل الصحية، لكنه يظل غير مباشر ولا يمكن أن يُبنى عليه كهدف أساسي للعلاقة.

العلاقات تُدار بالوعي لا بالرغبة في التغيير

واختتمت الدكتورة أميرة شوقي تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح العلاقات يعتمد على الوعي والتقبل والتعامل السليم مع الاختلافات، وليس على محاولة إعادة تشكيل شخصية الطرف الآخر وفق الرغبة الشخصية.