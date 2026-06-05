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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ حملة لإزالة التعديات والإشغالات بحي ثان مدينة الإسماعيلية

أعمال الحملة
أعمال الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، برفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطريق العام، والحفاظ على حق المواطن الإسماعيلي في رصيف آمن وشارع منظم.

حيث قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطريق العام، بمناطق شارع شبين الكوم والعشريني، وحتى تقاطع شارع العشريني وشارع المستشفى.

وقد أسفرت الحملة عن، إزالة عدد (۸) حاجز حديد، رفع عدد (٢٥) حالة إشغال طريق أمام المحال، إزالة عدد (۱٥) تاندة صاج بمعرفة أصحابها، غلق وتشميع عدد (۱۰) محال بدون ترخيص من الحي، وإخطار عدد (٤٣) من أصحاب المحال؛ وذلك للتقديم على ترخيص المحل على قانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹.

جاءت الحملة برئاسة المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، وبحضور ومشاركة مساعد مدير الأمن، قائد شرطة المرافق، مأمور قسم ثان الإسماعيلية، نائبي رئيس حي ثان، ومدير الإدارة الهندسية، رئيس قسم الإشغالات، رئيس مركز إصدار ترخيص المحال بحي ثان مدينة الإسماعيلية.

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