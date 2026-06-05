رئيس جامعة أسوان: لا مكان لأي متجاوز .. وإجراءات فورية وحاسمة بشأن الواقعة المتداولة

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بأي سلوك أو تصرف يسيء إلى الطلاب والطالبات أو يمس كرامتهم أو أمنهم داخل الحرم الجامعي أو بمحيطه، مشددًا على أن احترام أبناء الجامعة خط أحمر لا يقبل المساومة أو التهاون.

جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن شكوى لإحدى الطالبات بكلية الآثار تتضمن تعرضها وعدد من زميلاتها لمضايقات من بعض أفراد الأمن عقب انتهاء الامتحانات خارج سور الجامعة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة عند موقف السيارات بألفاظ وإشارات تخدش الحياء.

جامعة أسوان

وفور اطلاعه على ما أثير، أصدر رئيس الجامعة توجيهاته العاجلة باتخاذ إجراءات فورية تجاه الواقعة، حيث تم الاستغناء عن أفراد الأمن محل الشكوى وإحالتهم للتحقيق الفوري والعاجل للوقوف على جميع التفاصيل والملابسات، مع التأكيد على توقيع أقصى العقوبات القانونية والإدارية حال ثبوت أي تجاوز.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إننا لن نتهاون مع أي شخص يسيء إلى طلاب جامعة أسوان أو يتجاوز حدود مهام عمله. كرامة أبنائنا وبناتنا مسؤولية مباشرة تقع على عاتق إدارة الجامعة، وأي تجاوز يتم إثباته سيواجه بإجراءات صارمة ورادعة دون استثناء أو مجاملة.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تتعامل بمنتهى الجدية والحزم مع مثل هذه الوقائع، وأنها لن تسمح بوجود أي عنصر غير ملتزم بالقواعد المهنية والأخلاقية التي تفرضها طبيعة العمل داخل المؤسسات التعليمية.

وشدد على أن جامعة أسوان ستظل بيئة تعليمية آمنة لجميع أبنائها وبناتها، وأنها تقف دائمًا إلى جانب الحق، مؤكداً أن نتائج التحقيق سيتم التعامل معها بكل شفافية، وأن أي تجاوز يثبت وقوعه سيواجه بعقوبات حاسمة حفاظًا على القيم الجامعية وصونًا لحقوق الطلاب والطالبات.