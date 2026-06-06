"فيفا" يتراجع عن قراره ويتيح للجماهير إدخال زجاجات مياه مغلقة لملاعب المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تعديل سياسة دخول الجماهير إلى ملاعب كأس العالم، ليسمح للمشجعين بإدخال زجاجة مياه بلاستيكية واحدة مغلقة من المصنع، وذلك عقب موجة من الانتقادات التي أثارتها القيود السابقة المتعلقة بحمل المياه إلى داخل الملاعب.

كان حاملو التذاكر قد أُبلغوا في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعدم السماح بإدخال الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب، رغم تأكيدات سابقة بإمكانية اصطحاب زجاجات شفافة فارغة لا تتجاوز سعتها لتراً واحداً.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من جماهير وخبراء، كما انضم إليها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي اعتبر القرار محاولة لزيادة الإنفاق داخل الملاعب.

وفي تراجع عن القرار السابق، أكد "فيفا" أن الجماهير ستتمكن من إدخال «زجاجة مياه بلاستيكية مرنة واحدة بسعة 590 مل (20 أونصة)، مغلقة بإحكام من المصنع» إلى جميع مباريات البطولة التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا.

من جانبه، أوضح هايمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم، أن الحاويات الصلبة القابلة لإعادة الاستخدام قد تشكل مخاطر تتعلق بالسلامة والأمن داخل الملاعب، مشيراً إلى أن هذه الاعتبارات كانت وراء السياسة المعتمدة.

وقال شيرجي: "نتطلع إلى انطلاق بطولة كأس العالم الأسبوع المقبل، ونأمل في تقديم تجربة مميزة وآمنة لجميع الجماهير."

وكانت مخاوف المشجعين قد تزايدت في ظل احتمالية اضطرارهم إلى شراء المشروبات من منافذ البيع داخل الملاعب، حيث غالباً ما تكون أسعارها مرتفعة مقارنة بالأسعار المعتادة، في حال عدم السماح لهم بإحضار المياه أو استخدام زجاجاتهم الخاصة.