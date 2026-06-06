قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طموحات إيلون ماسك: عطلات سياحية إلى القمر وحياة بشرية على سطح المريخ
نزيف العملات المشفرة.. بيتكوين تسجل أسوأ خسائر أسبوعية منذ انهيار FTX
أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة انبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
مجــ.زرة جديدة في غزة.. غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين تخلف قتــ.لى وجرحى
الذهب نازل .. مفاجأة بشأن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا| اعرف التفاصيل
أمين الإصلاح والنهضة: الدولة نجحت في مواءمة التشريعات مع معايير العمل الدولية
رغم أزمة الوقود العالمية.. مصر للطيران تتجاوز التحديات ومطار القاهرة يسجل معدلات تشغيل قياسية
موعد كسوف الشمس الكلي 2026 .. مناطق تتحول إلى ظلام نهاري كامل
تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى في اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية
عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
يورونيوز: إسبانيا على أعتاب صيف لاهب بحرارة تقترب من 40 مئوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انضباط كامل في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بجنوب سيناء

غرفة عمليات تعليم جنوب سيناء
غرفة عمليات تعليم جنوب سيناء
ايمن محمد

تابعت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، من داخل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وامتحانات الدبلومات الفنية (الصناعي، والفندقي، والتجاري، والزراعي)، التي انطلقت اليوم بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وجاءت المتابعة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بحضور عصام رجب، مدير التعليم العام، وذكي عفيفي، مدير المطبعة، ، رئيس لجنة الإدارة، ومحمد الحنفي، مدير شؤون الطلبة، وأسامة سمير طه، عضو إدارة الأمن، وإيهاب الميرغني، مدير التعليم الإعدادي، وسليمان أبو الفضل، موجه اللغة العربية، وحسام محمد كامل، عضو إدارة المتابعة، ورحاب محمد، مدير إدارة التربية الخاصة.

كما تابعت مدير المديرية سير امتحانات الدبلومات الفنية من داخل غرفة عمليات التعليم الفني، بحضور محمد محمود، مدير التعليم الفني بالمديرية، ورباب محمد الدسوقي، مدير التعليم الزراعي، وعزت الصغير، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد عطية أبو النجا، مدير إدارة التطوير التكنولوجي، ووحيد عزمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية.

وأكدت الدكتورة وفاء محمد رضا أن غرف العمليات لم تتلقَّ أي شكاوى خلال اليوم الأول من الامتحانات، سواء في امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية للشهادة الإعدادية أو امتحانات الدبلومات الفنية، مشيرة إلى أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومنتظمة، وسط حالة من الانضباط الكامل داخل جميع اللجان بمختلف الإدارات التعليمية.

و أضافت أن المديرية تتابع سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، لضمان انتظام العمل داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مستجدات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جنوب سيناء تعليم غرفة عمليات الشهادة الاعدادية الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية الأزهرية

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 دون تسريبات.. وكيل الأزهر يتفقد اللجان ويوجه بتوفير المياه والمراوح للطلاب وسط متابعة ميدانية وإلكترونية مشددة وآراء متباينة حول مستوى امتحاني القرآن والحديث

الطاقة المتجددة

حين تتحول الصحراء إلى مختبر أخضر.. الطاقة المتجددة تعيد تشكيل دور المزارع البحثية في مصر

تفاصيل مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة لخدمة مدن البحر الأحمر

على مساحة 160 فدانًا وبتكلفة 44 مليون جنيه.. تفاصيل مشروع المدفن الصحي الآمن بالغردقة

بالصور

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

هيونداي أيونيك V تظهر لأول مرة على الطرق العامة قبل طرحها الرسمي

هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V

نشرة المرأة والمنوعات| طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته.. نقص هذا المعدن يهدد صحة النساء ويؤثر على ذكاء الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سعر هيونداي النترا ام دى موديل 2012 المستعملة في مصر| صور

هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد