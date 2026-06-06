انضباط كامل في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بجنوب سيناء

تابعت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، من داخل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وامتحانات الدبلومات الفنية (الصناعي، والفندقي، والتجاري، والزراعي)، التي انطلقت اليوم بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وجاءت المتابعة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بحضور عصام رجب، مدير التعليم العام، وذكي عفيفي، مدير المطبعة، ، رئيس لجنة الإدارة، ومحمد الحنفي، مدير شؤون الطلبة، وأسامة سمير طه، عضو إدارة الأمن، وإيهاب الميرغني، مدير التعليم الإعدادي، وسليمان أبو الفضل، موجه اللغة العربية، وحسام محمد كامل، عضو إدارة المتابعة، ورحاب محمد، مدير إدارة التربية الخاصة.

كما تابعت مدير المديرية سير امتحانات الدبلومات الفنية من داخل غرفة عمليات التعليم الفني، بحضور محمد محمود، مدير التعليم الفني بالمديرية، ورباب محمد الدسوقي، مدير التعليم الزراعي، وعزت الصغير، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد عطية أبو النجا، مدير إدارة التطوير التكنولوجي، ووحيد عزمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية.

وأكدت الدكتورة وفاء محمد رضا أن غرف العمليات لم تتلقَّ أي شكاوى خلال اليوم الأول من الامتحانات، سواء في امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية للشهادة الإعدادية أو امتحانات الدبلومات الفنية، مشيرة إلى أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومنتظمة، وسط حالة من الانضباط الكامل داخل جميع اللجان بمختلف الإدارات التعليمية.

و أضافت أن المديرية تتابع سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، لضمان انتظام العمل داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مستجدات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.