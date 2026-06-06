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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المكسيك تكتب التاريخ في مونديال 2026.. حكاية الدولة التي أصبحت بيتا لكأس العالم

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

تستعد المكسيك لكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم العالمية عندما تستضيف منافسات كأس العالم 2026 للمرة الثالثة في تاريخها لتصبح أول دولة تنال شرف تنظيم البطولة في ثلاث مناسبات مختلفة.

وتأتي استضافة المكسيك للنسخة المقبلة ضمن الملف المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في البطولة الأكبر بتاريخ المونديال والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

 

المكسيك.. أرض المونديال المفضلة

سبق للمكسيك أن استضافت كأس العالم في نسختي 1970 و1986 ونجحت خلال المرتين في تقديم نسخة استثنائية من البطولة، ما جعلها واحدة من أكثر الدول ارتباطا بذكريات المونديال الخالدة.

كما حقق المنتخب المكسيكي أفضل نتائجه في كأس العالم على أرضه، بعدما بلغ الدور ربع النهائي في النسختين، وهو الإنجاز الذي لا يزال يمثل أفضل مشاركة في تاريخه بالبطولة.

 

مونديال 1970.. نسخة غيرت تاريخ كرة القدم

استضافت المكسيك النسخة التاسعة من كأس العالم خلال الفترة من 31 مايو إلى 30 يونيو 1970، لتصبح أول دولة من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية تستضيف البطولة.

وشهدت تلك النسخة العديد من التغييرات التاريخية في قوانين اللعبة، أبرزها السماح بإجراء تبديلين لكل منتخب لأول مرة بالإضافة إلى اعتماد البطاقتين الصفراء والحمراء بشكل رسمي.

كما كانت البطولة الأولى التي تنقل مبارياتها مباشرة إلى الجماهير حول العالم عبر البث التلفزيوني الملون لتفتح صفحة جديدة في تاريخ متابعة كرة القدم.

البرازيل الخالدة تتوج في أزتيكا

احتضن ملعب أزتيكا الشهير نهائي كأس العالم 1970 أمام أكثر من 107 آلاف متفرج في مواجهة جمعت بين البرازيل وإيطاليا.

وقدم منتخب البرازيل بقيادة الأسطورة بيليه عرضًا تاريخيًا، ليفوز بنتيجة 4-1 ويتوج باللقب الثالث في تاريخه، محتفظًا بكأس جول ريميه بشكل دائم بعد تتويجه أيضًا في نسختي 1958 و1962.

ولا تزال تلك النسخة تُصنف لدى الكثيرين باعتبارها واحدة من أعظم بطولات كأس العالم على الإطلاق.

مونديال 1986.. المكسيك تنقذ البطولة

عادت المكسيك لاستضافة كأس العالم عام 1986 في ظروف استثنائية، بعدما اعتذرت كولومبيا عن التنظيم لأسباب اقتصادية.

وكان من المقرر أن تستضيف كولومبيا البطولة، قبل أن تعلن عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات التنظيمية، ليتم منح حق الاستضافة للمكسيك التي تفوقت على ملفات الولايات المتحدة وكندا.

ونجحت المكسيك في إنقاذ البطولة وتقديم نسخة مميزة رسخت مكانتها كواحدة من أفضل الدول المنظمة في تاريخ كأس العالم.

الأمواج المكسيكية تغزو ملاعب العالم

لم تقتصر بصمة المكسيك في نسخة 1986 على الجوانب التنظيمية فقط بل شهدت المدرجات ظهور ظاهرة جماهيرية جديدة عرفت باسم "الأمواج المكسيكية".

وسرعان ما انتشرت هذه الطريقة في التشجيع حول العالم، لتصبح واحدة من أشهر المشاهد الجماهيرية في الملاعب الرياضية بمختلف القارات.

مونديال 2026.. عودة تاريخية بنكهة استثنائية

تستعد المكسيك الآن لاستقبال العالم من جديد في نسخة استثنائية من كأس العالم، تشهد مشاركة 48 منتخبا وإقامة 104 مباريات لأول مرة في تاريخ البطولة.

وبين ذكريات بيليه في 1970، وأسطورة مارادونا في 1986، تأمل الجماهير المكسيكية أن تضيف نسخة 2026 فصبا جديدا إلى سجلها الحافل مع كأس العالم، وتؤكد مكانتها كواحدة من أكثر الدول ارتباطًا بالبطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

المكسيك كأس العالم 2026 ملعب أزتيكا منتخب البرازيل

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