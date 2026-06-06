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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بإتاحة إصدار بطاقات دفع إلكترونية بمحافظ الكاش

المحافظ الالكترونية
المحافظ الالكترونية
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على الأهمية الاستراتيجية للخطوات التي تنتهجها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، مشدداً على أن تعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي بات يمثل ركيزة أساسية لدمج شرائح أوسع من المواطنين في الاقتصاد الرسمي وتحقيق التنمية المستدامة.

التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية

وأوضح "زكريا"، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية أصبحتا من أهم محركات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، لما توفرانه من حلول مبتكرة تدعم الشمول المالي، وترفع كفاءة المعاملات المالية، وتخلق فرصاً واعدة للاستثمار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية وبنية تحتية تؤهلها لتحقيق طفرة كبرى في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وشدد النائب على ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات إضافية للشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية، بالتوازي مع التوسع في برامج التدريب والتأهيل للشباب، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليمياً ودولياً.

إصدار بطاقات دفع إلكترونية

وطرح أحمد سمير رؤية اقتصادية لتوسيع نطاق الاستفادة من المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، تقوم على إتاحة إصدار بطاقات دفع إلكترونية مرتبطة مباشرة بهذه المحافظ، سواء من خلال شراكات بين شركات الاتصالات والبنوك المصرية أو من خلال آليات تنظيمية تسمح بتقديم الخدمة تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة.

المحافظ الالكترونية التكنولجيا المالية التجارة الالكترونية النواب البرلمان

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