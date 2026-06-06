قرار عاجل لمحافظ الإسماعيلية في مزاعم تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن مزاعم تسريب امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية العامة بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه تم التواصل مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة من وزارة التربية والتعليم تضم عناصر من الشئون القانونية والشئون التعليمية، لبدء تحقيق عاجل في الواقعة اعتبارًا من صباح غد الأحد.

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستنتهي من أعمالها خلال 48 ساعة، على أن يتم عرض تقريرها النهائي ونتائج التحقيق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يثبت من مخالفات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وشدد محافظ الإسماعيلية على حرص الدولة ووزارة التربية والتعليم على التعامل بكل حسم وشفافية مع أي وقائع تمس نزاهة العملية التعليمية أو الامتحانات، مؤكدًا أن حقوق الطلاب تأتي في مقدمة الأولويات.