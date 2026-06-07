الرعاية الصحية بجنوب سيناء: تنسيق مستمر لضمان جودة الخدمات الطبية

أكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء الدكتور محمد عبد الهادي، أهمية استمرار التنسيق بين الإدارات المختلفة، وسرعة الاستجابة لمتطلبات العمل، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للمنتفعين، والحفاظ على انتظام التشغيل داخل المنشآت الصحية التابعة للفرع.

وعقد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع الإدارات الفنية بالفرع عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تطبيق منظومة العمل عن بعد وفقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن استمرار المتابعة ورفع كفاءة الأداء داخل منظومة الرعاية الصحية.

شارك في الاجتماع مديرو وأعضاء الإدارات الفنية بالفرع، حيث تم استعراض مستجدات العمل بالقطاعات المختلفة، ومتابعة انتظام سير الأداء بالمنشآت الصحية التابعة للفرع بمختلف مدن المحافظة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات التشغيلية والفنية ذات الأولوية.

تناول الاجتماع متابعة تنفيذ التكليفات السابقة، ومراجعة معدلات الأداء ومؤشرات العمل، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، وبحث آليات التعامل معها بما يساهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق المستهدفات المؤسسية.

يأتي ذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها فرع الهيئة العامة لمتابعة الأداء بشكل مستمر، وضمان استدامة تقديم الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.



