الاستثمارات الأجنبية محرك رئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي

تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد أهم الأدوات الداعمة للنمو الاقتصادي في مصر، لما لها من دور محوري في توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص العمل، فضلاً عن نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

التحديات العالمية والإقليمية

وفي ظل التحديات العالمية والإقليمية التي شهدها الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، أصبحت القدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية عاملاً أساسياً في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي

كما تسهم هذه الاستثمارات في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو

وأكد الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الأربع الماضية تحديات متعددة نتيجة الأزمات الجيوسياسية العالمية، والتي انعكست على ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.

دراسات دقيقة لمختلف المؤشرات

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيقًا فعالًا بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار يستند إلى دراسات دقيقة لمختلف المؤشرات الاقتصادية، بهدف تجاوز التداعيات الحالية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

تعزيز الإنتاج المحلي

وأشار إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات المباشرة، خاصة الأجنبية منها، يمثلان الركيزتين الأساسيتين لدعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

التدفقات النقدية الأجنبية

وأضاف أن جهود وزارة المالية في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المصرية تسهم في جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات والصدمات الخارجية.

القطاعات ذات الأولوية

وأشار عيد إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تلعب دورًا مهمًا في رفع معدلات النمو الاقتصادي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة غير النفطية والطاقة والسياحة، وهي قطاعات تمتلك فرصًا واعدة للنمو والتوسع داخل السوق المصرية.

حجم الاستثمارات الأجنبية

كما أشاد بالجهود التي يقودها وزير المالية أحمد كجوك لدعم مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ بداية العام المالي 2023/2024.

معدلات نمو مستدامة

ولفت إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يعد نموذجًا بارزًا لجذب الاستثمارات الكبرى، خاصة في قطاعي السياحة والعقارات، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.