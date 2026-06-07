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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة شمال سيناء: تقديم 6693 خدمة طبية وتنموية للمواطنين عبر مبادرة "100 مليون صحة"

"صحة شمال سيناء": تقديم 6693 خدمة طبية وتنموية للمواطنين عبر مبادرة "100 مليون صحة"
"صحة شمال سيناء": تقديم 6693 خدمة طبية وتنموية للمواطنين عبر مبادرة "100 مليون صحة"
أ ش أ

 أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبدالعال، استمرار مديرية الشؤون الصحية في تقديم الخدمات الطبية والتوعوية المجانية الشاملة لأبناء المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، في بيان اليوم الأحد، إلى تقديم 6693 خدمة طبية وتنموية للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" وخدمات الإحالة للمستشفيات والمتابعة.

وقال "إن الفرق الطبية تُجسد مشاركة فعالة على الأرض بالتواجد المكثف بمختلف المراكز الطبية والميادين العامة والقرى والتجمعات على مستوى المحافظة؛ لضمان وصول الرعاية الصحية المتكاملة لكل مواطن في شمال سيناء وتسهيل حصولهم على الخدمة".

من جانبها.. أكدت منسق المبادرات الرئاسية بشمال سيناء الدكتورة نورهان ناصر أن المبادرات والخدمات التنموية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، للوصول إلى إجمالي 6693 خدمة طبية، بالإضافة إلى تكثيف العمل التوعوي من خلال تنظيم 544 ندوة توعوية لنشر الوعي الصحي بأهمية الصحة الإنجابية وصحة المرأة والطفل.

وأشارت إلى تقديم الدعم لـ5239 منتفعة لصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصحة الإنجابية.

وأضافت أن هذه الطفرة في الأرقام تحققت بفضل تضافر جهود الفرق الطبية والمثقفين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي التي تواصل العمل لنشر الوعي الصحي وتقديم المشورة الطبية للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، وقعت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة "Healthy Life"، بالصالة المغطاة في العريش؛ بهدف دعم وتطوير الأنشطة الصحية، والرياضية والتثقيفية لأبناء المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالصحة العامة وبناء الإنسان، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

ويتضمن البروتوكول حزمة من البرامج والمبادرات المشتركة التي تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها: نشر ثقافة الحياة الصحية من خلال تقديم برامج توعوية متكاملة حول التغذية السليمة وأهمية الممارسات الصحية اليومية، وتفعيل الأنشطة الرياضية عبر تنظيم فعاليات ومهرجانات رياضية مشتركة داخل مراكز الشباب والأندية لحث ومحاربة السمنة والخمول، وتأهيل الكوادر الشبابية عبر إقامة ورش عمل ومحاضرات تثقيفية لبناء وعي صحي ورياضي سليم لدى النشء والشباب.

ومن المقرر البدء الفوري في تفعيل بنود البروتوكول من خلال جدول زمني يشمل سلسلة من المبادرات الميدانية والقوافل التوعوية التي ستجوب مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبدالعال مديرية الشؤون الصحية تقديم الخدمات الطبية والتوعوية المجانية الشاملة لأبناء المحافظة خدمة طبية المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة الفرق الطبية

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