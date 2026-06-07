"طلعت مصطفى" أكبر مطور عقاري بالشرق الأوسط يقترب من نقلة تاريخية بعد شراكته مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي

نجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في تحقيق خطوة استثنائية تعكس حجم التحول الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، بعدما وقعت مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات التي يطورها الصندوق داخل المملكة العربية السعودية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة ليس فقط بسبب مكانة صندوق الاستثمارات العامة باعتباره المحرك الرئيسي للمشروعات العملاقة ورؤية المملكة 2030، ولكن لأنها تعكس أيضًا الثقة التي باتت تحظى بها مجموعة طلعت مصطفى لدى واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم، بعدما نجحت في إثبات قدرتها على تطوير وإدارة المدن المتكاملة والمشروعات العقارية الضخمة وفق أعلى المعايير العالمية.

ويأتي اختيار مجموعة طلعت مصطفى للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة نتيجة مجموعة من العوامل التي جعلتها واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري تأثيرًا في المنطقة، فالمجموعة تمتلك خبرة تمتد لعقود في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة، كما نجحت أيضًا في بناء نموذج أعمال متكامل يجمع بين التطوير العقاري والأنشطة التجارية والفندقية والسياحية والترفيهية، وهو النموذج الذي يتوافق مع توجهات الصندوق نحو تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات تحقق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

كما أن المجموعة تعد من بين عدد محدود جدًا من المطورين في المنطقة الذين يمتلكون خبرة فعلية في إنشاء مدن متكاملة من الصفر وإدارتها وتشغيلها، وهو ما ظهر بوضوح في مشروعات الرحاب ومدينتي وسيليا ومدينة نور، التي تحولت إلى نماذج ناجحة للتنمية العمرانية الحديثة في مصر.

ولا يمكن فصل مذكرة التفاهم الجديدة عن استراتيجية التوسع الإقليمي التي تنفذها المجموعة خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن رسخت مكانتها كأكبر مطور عقاري في السوق المصرية، بدأت طلعت مصطفى مرحلة جديدة تستهدف بناء حضور مباشر في أكبر الأسواق العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق.

وشكل مشروع "بنان" بمدينة الرياض نقطة الانطلاق الرئيسية للمجموعة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعد أحد أكبر المشروعات العمرانية الخاصة الجاري تطويرها هناك، ويعكس المشروع قدرة المجموعة على تصدير نموذجها الناجح في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة إلى أسواق جديدة تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة وفرص استثمارية واعدة.

كما عززت المجموعة حضورها في سلطنة عمان من خلال مشروعي "جود" و"يامال"، هذا بجانب مشروعها في العراق لتضيف سوقًا خليجية جديدة إلى محفظتها الاستثمارية، وتؤسس لمصادر دخل وإيرادات مستقبلية خارج السوق المصرية.

ويعزز من قوة هذا التوسع الإقليمي أن المجموعة تمتلك قاعدة أصول ضخمة ومحفظة أراضٍ تقترب من 128 مليون متر مربع، وهي من أكبر المحافظ العقارية في منطقة الشرق الأوسط، ما يمنحها قدرة استثنائية على مواصلة النمو والتوسع لسنوات طويلة.

وبالتوازي مع التوسع الخارجي، تواصل المجموعة تحقيق معدلات نمو قوية داخل السوق المصرية، وخلال الربع الأول من عام 2026 سجلت المجموعة مبيعات جديدة متعاقد عليها بقيمة 49.1 مليار جنيه، وهو أداء يعكس استمرار الطلب القوي على مشروعاتها رغم عدم طرح مراحل استثنائية جديدة خلال تلك الفترة.

ويظل مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي المحرك الأكبر لنمو المجموعة خلال السنوات المقبلة، فالمشروع يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تقترب من تريليون جنيه، بينما تصل مبيعاته المتوقعة إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 35 مليار دولار، ليصبح واحدًا من أكبر المشروعات العقارية والسياحية الجاري تطويرها في منطقة البحر المتوسط.

كما عززت المجموعة خلال الفترة الأخيرة الحضور الدولي للمشروع من خلال حملات تسويقية واسعة استهدفت قاعدة عملاء تضم أكثر من 65 جنسية مختلفة، بما يؤكد تحول المشروع إلى منتج عقاري وسياحي عالمي قادر على جذب الطلب من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

ولم يقتصر النمو على "ساوث ميد"، إذ نجح مشروع "ذا سباين" في مدينتي في تحقيق مبيعات تجاوزت 30 مليار جنيه خلال 15 يومًا فقط من إطلاقه، بما يمثل أكثر من 65% من مستهدفات العام الأول للمشروع، ويعد "ذا سباين" أول مدينة معرفية متكاملة تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس توجه المجموعة نحو تطوير جيل جديد من المدن الذكية متعددة الاستخدامات.

وتشير التوقعات إلى أن نتائج الربع الثاني من عام 2026 قد تشهد طفرة قوية في المبيعات، مدفوعة باستمرار الزخم البيعي لمشروع "ذا سباين" وطرح مراحل جديدة داخل مشروع "ساوث ميد"، وهو ما يرجح تسجيل مستويات مبيعات تفوق بشكل ملحوظ ما تحقق خلال الربع الأول من العام.

وفي الوقت نفسه، تواصل المجموعة تنويع مصادر إيراداتها عبر التوسع في الأنشطة الفندقية والسياحية والتجارية والترفيهية، وفي هذا الإطار جاء التحالف الاستراتيجي مع شركة "صلة" السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتطوير وإدارة الفعاليات والتجارب الترفيهية والثقافية والرياضية في مصر، بما يضيف بعدًا جديدًا لأنشطة المجموعة ويعزز القيمة الاقتصادية لمشروعاتها العمرانية.

وتعكس هذه التحركات مجتمعة نجاح استراتيجية المجموعة في التحول من مطور عقاري محلي إلى منصة إقليمية متكاملة للتنمية العمرانية والسياحية والترفيهية، كما تفسر في الوقت ذاته أسباب اهتمام صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون معها، في ظل بحثه عن شركاء يمتلكون خبرات واسعة في تطوير المشروعات العملاقة وإدارة المجتمعات المتكاملة القادرة على تحقيق قيمة طويلة الأجل.

ومع استمرار التوسع في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وامتلاك محفظة أراضٍ ضخمة ومشروعات تتجاوز قيمتها مئات المليارات من الجنيهات، ومبيعات مرشحة لتحقيق مستويات قياسية جديدة، تواصل مجموعة طلعت مصطفى ترسيخ موقعها ليس فقط كأكبر مطور عقاري في مصر، وإنما كواحدة من أهم شركات التطوير العمراني وأكثرها تأثيرًا على مستوى الشرق الأوسط.