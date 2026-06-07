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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: أكثر من ألف متقدم في «كرسي المذيع».. ومواهب واعدة تنتظر فرصة الظهور

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مسابقة «كرسي المذيع» التي أطلقها مول رميلان بهدف اكتشاف وتقديم وجوه إعلامية جديدة تمتلك الموهبة والطموح للعمل في المجال الإعلامي.

 عدد المتقدمين للمسابقة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن عدد المتقدمين للمسابقة تجاوز ألف مشارك، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير والرغبة المتزايدة لدى الشباب في العمل بمجال الإعلام.

 التقديم والاستمارات 

وأوضح أن المشاركة في المسابقة متاحة بشكل مجاني بالكامل، دون أي رسوم أو مقابل مادي، مؤكداً أن التقديم والاستمارات لا تتطلب دفع أي مبالغ مالية، في إطار إتاحة الفرصة أمام جميع أصحاب المواهب للمشاركة.

تقييم المتقدمين وإجراء اختبارات

وأضاف أن لجنة متخصصة تضم نخبة من أساتذة وخبراء الإعلام سيتم تشكيلها خلال الأيام المقبلة، لتقييم المتقدمين وإجراء اختبارات لاختيار العناصر الأكثر تميزاً وقدرة على العمل الإعلامي.

وأشار موسى إلى أن المسابقة كشفت عن وجود أفكار إبداعية ومواهب لافتة بين الشباب، لافتاً إلى أن بعض المتقدمين يعملون بالفعل في عدد من القنوات الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويحملون رؤى وأفكاراً جديدة يمكن الاستفادة منها وتطويرها.

منح الفرصة للمواهب الحقيقية

وأكد أن الهدف من المسابقة هو منح الفرصة للمواهب الحقيقية وإعداد جيل جديد من الإعلاميين القادرين على تقديم محتوى مهني ومتميز يلبي تطلعات الجمهور.

أحمد موسى كرسي المذيع الإعلام

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