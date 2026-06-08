وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية الآن في مصر

واصلت أسعار العملات الأجنبية في مصر انخفاضها مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في البنوك.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

أسعار العملات الأجنبية الآن في مصر

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري:

سعر الشراء: 51.77 جنيه.

سعر البيع: 51.88 جنيه.

وسجّل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 36.43 جنيه.

سعر البيع: 37.05 جنيه.

وسجّل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 37.11 جنيه.

سعر البيع: 37.40 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 8-6-2026:

سجّل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 59.62 جنيه.

سعر البيع: 60.39 جنيه.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري:

سعر الشراء: 69.01 جنيه.

سعر البيع: 69.93 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 64.98 جنيه.

سعر البيع: 65.88 جنيه.

بلغ سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري :

سعر الشراء: 7.97 جنيه.

سعر البيع: 8.08 جنيه.

وصل سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 5.46 جنيه.

سعر البيع: 5.57 جنيه.

سجّل سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري:

سعر الشراء: 5.45 جنيه.

سعر البيع: 5.56 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين

سجّل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 7.63 جنيه.

سعر البيع: 7.66 جنيه.

وبلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 32.28 جنيه.

سعر البيع: 32.45 جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر علي اساس شهري بمقدار 125 مليون دولار

وقال البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي صعد في نهاية مايو الماضي الى 53.13 مليار دولار مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل السابق له.