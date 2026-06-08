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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يبحث خطة تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.. تنسيق وتكامل بين الوزارتين

اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب
اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب
ماجدة بدوى

بدأت أعمال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور اشرف الشيحي، للاستماع إلى رؤية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في التعليم التكنولوجي، وبحث آليات التنسيق والتكامل بين الوزارتين لوضع رؤية موحدة وشاملة للتعليم التكنولوجي في مصر.

ويشارك في الاجتماع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، حيث يناقش الجانبان سبل تعزيز مسارات التعليم التكنولوجي وربطها باحتياجات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة.

كما يتناول الاجتماع استكمال متابعة أوضاع مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، خاصة فيما يتعلق بنظام التنسيق والقبول بالجامعات، والتخصصات المطلوبة، وآليات توفير الحوافز المناسبة للحفاظ على الكفاءات العلمية المتميزة والاستفادة منها داخل الوطن.

وتناقش اللجنة كذلك عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تقييم تجربة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، من بينها طلب النائب لطفي شحاتة حول آلية التحاق خريجي مدارس STEM بالجامعات ومدى الاستفادة منهم في تنفيذ خطط الدولة التنموية، وطلب النائب أحمد علاء فايد بشأن تداعيات القرارات التنظيمية الأخيرة الخاصة بهذه المدارس وتأثيرها على مستقبل الطلاب، بالإضافة إلى طلب النائب حسام حسن الخشت بشأن اضطراب مواعيد امتحانات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لعام 2026.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود مجلس النواب لمتابعة تطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة المعنية لإعداد كوادر مؤهلة تواكب متطلبات التنمية وسوق العمل الحديثة.

اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب منظومة التعليم الفني التعليم التكنولوجي سوق العمل و التنمية المستدامة

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