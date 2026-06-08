قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مليارات ملف.. موعد انتهاء أزمة سيستم التأمينات والمعاشات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
مقترح برلماني لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي لإنهاء فوضى السوشيال ميديا
إياتا: شركات الطيران ستتكبد خسائر إضافية بـ100 مليار دولار جراء الأزمة الإيرانية
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 11 طفلا في أعمال التسول بشوارع الجيزة
الدعم النقدي على طاولة الحكومة.. مطالب بدراسة دقيقة قبل التخلي عن منظومة الخبز المدعم
تل أبيب تحت نيران القصف.. إيران أطلقت 30 صاروخا على إسرائيل
نيسان تطلق إنتاج "ماجنيت" في مصر.. ومدبولي: نتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية للشركة قريبًا
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في طهران
إنجاز استراتيجي.. منال عوض تعلن الانتهاء من تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وتقرير الشفافية الأول لمصر
موجة حارة ورطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجاوت 26.4 مليون ظهور.. مصر تطلق حملة ترويج للمقصد السياحي عبر منصة روسية

السياحة
السياحة
محمد الاسكندرانى

تواصل وزارة السياحة والآثار لتعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق الدولية المستهدفة، وأجرى وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، تلبيةً لدعوة شركة STRIKE ADS، الشريك المحلي المعتمد لمنصة ومحرك البحث الروسي “ياندكس”، وذلك للمشاركة في عدد من ورش العمل والجلسات المهنية التي نظمتها المنصة.

وضم الوفد سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، وإيمان عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة، ومحمد سعيد، عضو الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة.

تنفيذ حملة ترويجية

وتأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ الحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري بالسوق الروسي، والتي يتم تنفيذها عبر منصات “ياندكس” الرقمية وتطبيق “تيليجرام”، إلى جانب الإعلانات الخارجية على مركبات “Yandex Taxi” في عدد من المناطق الحيوية بمدينة موسكو، بهدف تعزيز الوعي بالمقصد السياحي المصري والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور المستهدف.

وأكد الدكتور أحمد يوسف أن السوق الروسي يعد أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى حرص الهيئة على تعزيز تواجدها التسويقي بهذا السوق من خلال حملات دعائية مبتكرة وشراكات فعالة مع كبرى المنصات الرقمية. وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع شركاء المهنة بالسوق الروسي، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فضلاً عن دعم أوجه التعاون مع دول مجموعة البريكس.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة سوزان مصطفى على أهمية الزيارة في الاطلاع على أحدث أدوات التسويق الرقمي والتقنيات الإعلانية الحديثة، بما يدعم جهود الهيئة في تطوير حملاتها الترويجية وتعزيز كفاءتها، ويسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وخلال الزيارة، عقد وفد الهيئة سلسلة من الاجتماعات المهنية مع مسئولي منصة “ياندكس”، تم خلالها استعراض نتائج الحملات التسويقية الحالية، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية، وآليات تطوير الحملات الرقمية الموجهة للسوق الروسي بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة في سلوك السائحين واستخدامات التكنولوجيا الرقمية.

كما تناولت المناقشات سبل تعزيز الترويج لمنتج السياحة الثقافية بالسوق الروسي، بما يسهم في زيادة متوسط الإنفاق السياحي وعدد الليالي السياحية، وجذب شرائح جديدة من السائحين المهتمين بالمنتجات الثقافية والتراثية.

كما قدم الدكتور أحمد يوسف عرضاً تقديمياً استعرض خلاله استراتيجية الهيئة للتسويق السياحي خلال المرحلة المقبلة، والأسواق المستهدفة، والفرص المتاحة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، إلى جانب استعراض الخطة الترويجية الهادفة إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسي والأسواق الناطقة باللغة الروسية، مع إبراز ما يتمتع به المقصد المصري من تنوع سياحي فريد.

كما تضمن برنامج الزيارة عدداً من الجلسات التخصصية وورش العمل التي استعرضت أحدث الحلول الرقمية والتقنيات الإعلانية التي تقدمها منصة “ياندكس”، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتنمية القدرات الفنية للعاملين بالهيئة في مجالات التسويق الرقمي وتحليل البيانات وقياس مؤشرات الأداء.

وتُنفذ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حالياً حملة ترويجية بالسوق الروسي بالتعاون مع منصة “ياندكس” لمدة ثمانية أشهر، بهدف تعزيز الوعي بالعلامة السياحية المصرية “Egypt – Always On” وتشجيع الطلب على السفر إلى مصر. وتُنفذ الحملة عبر مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية التابعة لـ”ياندكس”، تشمل إعلانات البحث والإعلانات المرئية والفيديوهات على عدد من التطبيقات والمنصات الرقمية المتخصصة.

وقد حققت الحملة نتائج إيجابية، حيث تجاوز عدد مرات ظهور الإعلانات 26.4 مليون مرة، إلى جانب تنفيذ إعلانات خارجية على مركبات “Yandex Taxi” وإعلانات عبر تطبيق “تيليجرام”، ضمن خطة متكاملة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الروسي.

وتواصل الهيئة جهودها بالسوق الروسي من خلال الحملات الترويجية المشتركة، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، وتنظيم الأنشطة التسويقية الموجهة للجمهور والمهنيين، بما يدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتعزيز مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية.

السياحة مصر هيئة تنشيط السياحة سياحة وزارة السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

الآفات

وزارة الزراعة تضرب الآفات في مهدها.. حملة استباقية لحماية المحاصيل بالمحافظات

السياحة

تجاوت 26.4 مليون ظهور.. مصر تطلق حملة ترويج للمقصد السياحي عبر منصة روسية

معامل مستشفيي الكرنك الدولي وشرم الشيخ

اعتماد معامل مستشفيي الكرنك الدولي وشرم الشيخ الدولي وفقًا للمواصفة الدولية ISO 15189

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد