تجاوت 26.4 مليون ظهور.. مصر تطلق حملة ترويج للمقصد السياحي عبر منصة روسية

تواصل وزارة السياحة والآثار لتعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق الدولية المستهدفة، وأجرى وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، تلبيةً لدعوة شركة STRIKE ADS، الشريك المحلي المعتمد لمنصة ومحرك البحث الروسي “ياندكس”، وذلك للمشاركة في عدد من ورش العمل والجلسات المهنية التي نظمتها المنصة.

وضم الوفد سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، وإيمان عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة، ومحمد سعيد، عضو الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة.

تنفيذ حملة ترويجية

وتأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ الحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري بالسوق الروسي، والتي يتم تنفيذها عبر منصات “ياندكس” الرقمية وتطبيق “تيليجرام”، إلى جانب الإعلانات الخارجية على مركبات “Yandex Taxi” في عدد من المناطق الحيوية بمدينة موسكو، بهدف تعزيز الوعي بالمقصد السياحي المصري والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور المستهدف.

وأكد الدكتور أحمد يوسف أن السوق الروسي يعد أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى حرص الهيئة على تعزيز تواجدها التسويقي بهذا السوق من خلال حملات دعائية مبتكرة وشراكات فعالة مع كبرى المنصات الرقمية. وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع شركاء المهنة بالسوق الروسي، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فضلاً عن دعم أوجه التعاون مع دول مجموعة البريكس.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة سوزان مصطفى على أهمية الزيارة في الاطلاع على أحدث أدوات التسويق الرقمي والتقنيات الإعلانية الحديثة، بما يدعم جهود الهيئة في تطوير حملاتها الترويجية وتعزيز كفاءتها، ويسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وخلال الزيارة، عقد وفد الهيئة سلسلة من الاجتماعات المهنية مع مسئولي منصة “ياندكس”، تم خلالها استعراض نتائج الحملات التسويقية الحالية، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية، وآليات تطوير الحملات الرقمية الموجهة للسوق الروسي بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة في سلوك السائحين واستخدامات التكنولوجيا الرقمية.

كما تناولت المناقشات سبل تعزيز الترويج لمنتج السياحة الثقافية بالسوق الروسي، بما يسهم في زيادة متوسط الإنفاق السياحي وعدد الليالي السياحية، وجذب شرائح جديدة من السائحين المهتمين بالمنتجات الثقافية والتراثية.

كما قدم الدكتور أحمد يوسف عرضاً تقديمياً استعرض خلاله استراتيجية الهيئة للتسويق السياحي خلال المرحلة المقبلة، والأسواق المستهدفة، والفرص المتاحة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، إلى جانب استعراض الخطة الترويجية الهادفة إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسي والأسواق الناطقة باللغة الروسية، مع إبراز ما يتمتع به المقصد المصري من تنوع سياحي فريد.

كما تضمن برنامج الزيارة عدداً من الجلسات التخصصية وورش العمل التي استعرضت أحدث الحلول الرقمية والتقنيات الإعلانية التي تقدمها منصة “ياندكس”، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتنمية القدرات الفنية للعاملين بالهيئة في مجالات التسويق الرقمي وتحليل البيانات وقياس مؤشرات الأداء.

وتُنفذ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حالياً حملة ترويجية بالسوق الروسي بالتعاون مع منصة “ياندكس” لمدة ثمانية أشهر، بهدف تعزيز الوعي بالعلامة السياحية المصرية “Egypt – Always On” وتشجيع الطلب على السفر إلى مصر. وتُنفذ الحملة عبر مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية التابعة لـ”ياندكس”، تشمل إعلانات البحث والإعلانات المرئية والفيديوهات على عدد من التطبيقات والمنصات الرقمية المتخصصة.

وقد حققت الحملة نتائج إيجابية، حيث تجاوز عدد مرات ظهور الإعلانات 26.4 مليون مرة، إلى جانب تنفيذ إعلانات خارجية على مركبات “Yandex Taxi” وإعلانات عبر تطبيق “تيليجرام”، ضمن خطة متكاملة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الروسي.

وتواصل الهيئة جهودها بالسوق الروسي من خلال الحملات الترويجية المشتركة، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، وتنظيم الأنشطة التسويقية الموجهة للجمهور والمهنيين، بما يدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتعزيز مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية.