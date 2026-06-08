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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026.. منتخب الصومال الحاضر الغائب في المونديال

منتخب الصومال
منتخب الصومال

خرج المنتخب الصومالي من دور المجموعات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في مراحلها الأولى، حيث خاض العديد من المباريات القوية أدت إلى الخروج مبكرًا من البطولة قبل أن تبدأ.

ويظل الحضور الصومالي متواجدًا في بطولة كأس العالم 2026 رغم خروج المنتخب الصمالي من دور المجموعات المؤهلة لبطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عن طريق خمسة أسماء من أصول صومالية يتواجدون في الأدوار المختلفة.  

ومن أبرز هذه الأسماء كلا من عمر أرتيان وأكرم عفيف وأنيس بن سلمان وطه علي و مختار علي.

جدير بالذكر أن المنتخب الصومالي يتواجد حاليا للمنافسة في تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 حيث نجح رسميا في التأهل إلى دور المجموعات في إنجاز تاريخي يضاف للكرة الصومالية.

أنيس بن سليمان

وكانت بدايته مع المنتخب الدنماركي للشباب نظرًا لأنه وُلد في الدنمارك من أصول تونسية صومالية قبل أن يختار اللعب لمنتخب تونس، ويعد أنيس بن سلمان أحد أبرز عناصر خط وسط المنتخب التونسي الحاليين.


وأحاطت الإصابات بـ بن سلمان حيث كانت محطة صعبة في مسيرته الكروية أوقفت اندفاعه مؤقتًا دون تُطفئ شغفه وعزيمته.

ويعد أنيس بن سلمان أحد أهم الركائز الأساسية لنسور قرطاج في مونديال 2026 المقام بالنظام المشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


أكرم عفيف

يمثل أكرم عفيف هجوم المنتخب القطري في بطولة كأس العالم 2026 وينحدر من أصول صومالية.

وتم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم آسيوي في بطولتين الأولى كانت في عام 2019 بعد تكريمه لدوره الفعال في تتويج قطر لكأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخها والثانية في عام 2023 بعد المساهمة في احتفاظ قطر لكأس آسيا للمرة الثانية.

عمر أرتان

يصنع الحكم الدولي عمر أرتان التاريخ في تمثيله لدولة الصومال في بطولة كأس العالم 2026 كحكم رسمي.

مختار علي

يعد مختار علي أحد أبرز الركائز الأساسية والمحاور المهمة في خط وسط المنتخب السعودي، حيث يتميز بقدرته العالية على افتكاك الكرة وتنظيم اللعب وتوزيع التمريرات بدقة.

هذا ما جعله عنصرا حيويا في بناء الهجمات والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم وينحدر أصوله من الأصول الصومالية.

طه علي

يلعب طه علي في مركز الجناح الأيسر من الهجوم في منتخب السويد ويعد من أصول صومالية.

بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في الصالات قبل أن ينتقل للملاعب الكبيرة في سن متأخر نسبيا ليشق طريقه إلى أعلى مستويات كرة القدم.

هذه الأسماء تؤكد التأثير المتزايد للمواهب الصومالية حول العالم على المستوى الدولي في كرة القدم.

المنتخب الصومالي كأس العالم 2026 منتخب الصومال أكرم عفيف المنتخب الدنماركي

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