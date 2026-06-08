ثالث أيام امتحانات الإعدادية بجنوب سيناء.. العمليات المركزية تصدر تقرير الإنجليزي

تابعت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، سير امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بجميع اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة.

جاءت المتابعة بحضور محمد أبوزيد علي وعمرو فوزي، متابعي وزارة التربية والتعليم لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وعصام رجب مدير التعليم العام، وماجدة نوار رئيس لجنة الإدارة، وانتصار عرفة موجه عام اللغة الإنجليزية، ومحمد حنفي مدير شؤون الطلاب، وإيهاب الميرغني مدير التعليم الإعدادي، وحسام محمد كامل عضو إدارة المتابعة بالمديرية.

وأكدت وفاء رضا أن الامتحان جرى في أجواء هادئة ومنظمة داخل جميع اللجان، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلقَّ أي أو ملاحظات تتعلق بامتحان اللغة الإنجليزية حتى وقت المتابعة، بما يعكس انتظام العملية الامتحانية والتزام اللجان بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأضافت أن المديرية تواصل متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لضمان توفير المناخ الملائم للطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية داخل اللجان.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء كانت قد أعلنت جاهزية 52 لجنة امتحانية لاستقبال 3681 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، موزعة على مختلف مدن المحافظة، بواقع 12 لجنة بمدينة طور سيناء، و10 لجان بمدينة رأس سدر، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و5 لجان بكل من شرم الشيخ وسانت كاترين ونويبع وأبو رديس، بالإضافة إلى 3 لجان بمدينة دهب.